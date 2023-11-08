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Сегодня, 16:30

Обидчик Акинфеева, капитан «Барселоны» и другие крутые футболисты, о которых успели забыть

Артем Никулин
корреспондент
Тимо Вернер, Пауло Дибала и Андреа Белотти
Тимо Вернер, Пауло Дибала и Андреа Белотти.
Фото Global Look Press
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А ведь они даже не уехали из Европы.

Многие футболисты после трансферов в Саудовскую Аравию, Катар, Японию и другие экзотические страны пропадают из поля зрения. Но есть и примеры, когда игроки как будто перестают существовать в медийном поле, хотя продолжают выступать в Европе. Некоторые из них даже числятся в топовых командах. О них и расскажем.

Тимо Вернер

Когда форвард в 2020 году переехал в Англию, от него ждали легкой адаптации и моментальной результативности в «Челси». Но что-то пошло не так. Вернер заглох в кризисной команде Лэмпарда, а прагматичный футбол Тухеля тоже не помогал немцу. Тимо привык играть на открытом пространстве, используя реактивную скорость, но «Челси» играл в другой футбол. В Лондоне чистого форварда Вернера в итоге сместили на фланг, где он и заработал репутацию горе-бомбардира, который мазал из выгоднейших позиций, хотя с лихвой компенсировал промахи работоспособностью.

В 2022 году в клуб пришел Тодд Боэли, который резко начал избавляться от наследия Абрамовича. Вернера за 20 миллионов евро вернули в «Лейпциг», а тот и не сопротивлялся: игроку надоели насмешки, а в родной бундеслиге он мог снова жалить соперников на контратаках. Публика действительно перестала над ним смеяться. Но не потому, что Тимо переубедил всех своей игрой, а потому, что про него напрочь забыли. С недавних пор Вернер плотно присел на скамейку запасных (2 гола в этом сезоне), поэтому о его существовании скоро могут забыть даже фанаты «Лейпцига».

Футболист Жоржиньо
Жоржиньо.
Фото Reuters

Жоржиньо

Итальянец в короткий срок дослужился до капитана «Челси» и одного из номинантов на «Золотой мяч», чего простые болельщики долго не могли понять. Пока тренеры защищали бразильского итальянца, называя его мозгом «Челси», фанаты лондонцев видели в нем оружие для замедления собственных атак и исполнения передач назад защитникам. Все зависело от того, в руки какого тренера он попадал.

Далее Жоржиньо постигла та же судьба, что и Вернера. Боэли избавлялся от «багажа»Абрамовича и отдал капитана соседям из «Арсенала», где тот стал неплохой опцией для замены, но никак не ключевым футболистом. А в недавнем дерби с «Тоттенхэмом» опорник и вовсе привез гол после неуклюжей обводки.

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Гонсалу Гедеш

Гедеша называли главным португальским талантом середины 2010-х: в 19 лет он дебютировал за сборную, а в начале 2017-го перешел в «ПСЖ». За полгода вингер отыграл всего 292 минуты, отметился одной голевой и уехал в аренду в «Валенсию». Прекрасно показав себя в сезоне-2017/18, испанцы выкупили Гонсалу, и он стал многолетним лидером команды. Для полноценного признания не хватило яркого выступления в еврокубках, но «Валенсия» страдала из-за бездумной политики владельца и отсутствия адекватных трансферов. Команда резко превратилась из четвертой-пятой силы испанского футбола в нудного середняка, мечтающего о еврокубках.

В конце концов, это надоело и самому Гедешу, который в 2022-м уехал к португальской диаспоре в «Вулверхэмптон», но и здесь вингеру не повезло. «Волки» впали в кризис, в котором погряз и сам футболист. Спустя пару месяцев Гонсалу вернули в родную «Бенфику» на правах аренды, где он играет до сих пор — но даже в португальской лиге он пока не показывает былой уровень.

Футболист Дрис Мертенс
Дрис Мертенс.
Фото Global Look Press

Дрис Мертенс

Низкорослый форвард и главный враг Дмитрия Комбарова под руководством Сарри стал одним из лучших игроков серии А. Дрис напрягал защитников скоростными рывками и умным движением, а еще был важным элементом золотого поколения бельгийского футбола. Правда, Мертенсу не хватило титулов и игры за более статусный клуб, а после 2019 года бельгиец начал медленно затухать — возраст взял свое.

Через три года он уехал на заработки в «Галатасарай», который собирал звездных пенсионеров, но и в Турции Мертенс играет средне: всего девять мячей в 39 играх чемпионата. Сейчас 36-летнего Дриса хватает на несколько минут в концовках матчей.

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Сержи Роберто

Роберто никогда не котировался как суперзвезда академии «Ла Масии», но вовсе не был бесталанным игроком. Тренеры ценили его за универсальность, и со временем Сержи нашел себя в роли правого защитника. Пусть и полуосновного статуса. И даже в статусе игрока-затычки Роберто влюбил в себя болельщиков и запомнился легендарным голом в ворота «ПСЖ» в ЛЧ.

Регресс настиг Роберто в кризисный момент для «Барселоны»: началась чехарда в управлении и на тренерском мостике, а сам испанец схватывал травмы на лету. В этом году Хави наградил трудягу капитанской повязкой, что не помогло ему ворваться в старт каталонцев: за три месяца он сыграл всего в шести матчах.

Футболист Бенжамен Павар
Бенжамен Павар.
Фото Global Look Press

Бенжамен Павар

Как это часто бывает, авторы лучших мячей на чемпионатах мира — в случае с Бенжаменом это 2018 год — редко радуют нас подобной красотой на постоянной основе. Но от Павара голов ждешь меньше всего, так как он профильный центральный защитник. Потенциал игры правым защитником увидели тренеры «Штутгарта» и Дешам, который за универсальность и позвал игрока из находящегося в подвалебундеслиги клуба в сборную Франции.

Освоив новую позицию, француз заинтересовал боссов «Баварии» и вскоре стал частью непобедимой команды Флика, завоевавшей требл. Но Павар - игрок в первую очередь оборонительный, поэтому никто не восхищался его забегами в чужую штрафную или радиоуправляемыми навесами. К концу сезона-2022/23 Бенжамен, по слухам, требовал перевести его на позицию центрального защитника, на которой у мюнхенцев и так перебор. Француза отдали «Интеру»: новичок пока не подводит, но и восторгов у публики не вызывает.

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Андреа Белотти

Белотти — идеальный пример игрока одного сезона: итальянец провел сенсационный сезон-2016/17, в котором забил 26 мячей в серии А. Форварда пригласили в сборную Италии и ждали в топовых клубах, но руководство «Торино» запросило за него сумасшедшие деньги.

Андреа скис и перестал прогрессировать, хотя из-за кадровых проблем продолжал вызываться в сборную. В 2022 году 28-летнего форварда свободным агентом подобрала «Рома» — это был идеальный шанс для Белотти сверкнуть и побороться за титулы. Но в 31 матче чемпионата Андреа не забил ни одного мяча. Текущий сезон более успешный: итальянец настрелял уже три гола, но кажется, Белотти уже распрощался с мечтами выйти на уровень настоящих топ-форвардов. А задатки были.

Футболист Пауло Дибала
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

Пауло Дибала

Еще одна жертва «Ромы». Аргентинец поругался с боссами «Ювентуса» из-за зарплаты и чуть не ушел в «Интер», но миланский клуб прокатил полузащитника. Пришлось идти на меньшую зарплату к Моуринью. Жозе хотел сделать из Дибалы первую струну римского оркестра, но прагматичный стиль португальца и вечные травмы игрока сделали сезон-2022/23 скомканным для обеих сторон.

Больше всех потерял именно Пауло. В контракте был прописан пункт, согласно которому «Рома» должна была отпустить игрока за гроши в случае предложения от топового клуба, но его не последовало. Из реального претендента на «Золотой мяч» и наследника Месси Дибала превратился в всего лишь «одного из», пусть и весьма талантливого футболиста. Совсем скоро аргентинцу исполнится 30 лет, а его лучшие годы, кажется, давно ушли.

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Ирвинг Лосано

Лосано всех поразил своей игрой за сборную Мексики на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Именно он в 2017-м воспользовался ошибкой Акинфеева и забил победный гол в матче. Через год, после внушительного мундиаля, игрока забрал «Наполи», но за пять лет Ирвинг не стал ожидаемой суперзвездой. Так, рядовой вингер без изысков — хотя мексиканца наставляли Анчелотти и Спаллетти. Выиграв скудетто, Лосано вернулся в ПСВ, где он снова стал примой: уже настрелял 4+1 и мчит к золотым медалям чемпионата. Но широкой массе совсем не интересны успехи в Нидерландах. Так что, похоже, что мексиканец пропал с больших радаров уже насовсем.

Андреа Белотти
Бенжамен Павар
Дрис Мертенс
Пауло Дибала
Тимо Вернер
Футбол
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