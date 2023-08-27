Мощный камбэк «МЮ», яркая победа «Милана», дубль и юбилей Мбаппе

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Тоттенхэм» первый после осечки «Арсенала»

После ухода Харри Кейна отношение к «Тоттенхэму» скептическое, но «шпоры» его пока опровергают. После гостевой ничьей с крепким «Брентфордом» лондонцы обыграли «МЮ», а теперь спокойно разобрались с «Борнмутом». Все было легко примерно так, как в эпизоде со вторым голом, когда Удоджи догнал уходивший за пределы поля мяч, и три защитника хозяев проспали сыгравшего на опережение Кулушевски. Да и комбинация с проникающим пасом Сарра на Мэддисона, открывшего счет как в матче, так и в новом клубе, смотрелась классно. Экс-полузащитник «Лестера» отметил это событие, сымитировав игру в дартс. Попал — куда надо, а «Тоттенхэм» после первого матча дня даже вышел в лидеры.

На первой же минуте на «канониров» словно нашло затмение. Сначала Сака, отдав пас назад, подарил мяч Андреасу Перейре, а когда бразилец нанес казавшийся не самым опасным удар, неловко поскользнулся пятившийся к воротам Рамсдейл. В ответ же в первом тайме ничего предложить не удалось. Точнее, все атаки вязли в самоотверженной обороне «Фулхэма», а гол Эдегора отменили из-за офсайда.

Пробить по всем правилам отлично игравшего экс-вратаря «Арсенала» Лено удалось с пенальти, назначенного за снос Габриэла Мартинелли. После этого красно-белые поймали кураж, и Фабиу Виейра к заработанному 11-метровому добавил идеальную передачу на Нкетиа. Правда, гости возмущались и упрекали соперника, так как на газоне в этот момент лежал Басси. Только споры ни к чему не привели, а защитник не доиграл до финального свистка, сорвав прорыв Нкетиа ценой второго предупреждения.

Два пропущенных за две минуты гола и удаление в гостях у вице-чемпиона — почти гарантированный приговор. Однако «Фулхэм» сумел удивить. Отыгрался после углового и удара Жоау Палиньи, а в компенсированное время, когда «Арсенал» насел на ворота «дачников», прорыв Адама Траоре не стал голевым только благодаря сейву Рамсдейла. Команда Микеля Артеты не смогла обойти «Тоттенхэм», и уже в воскресенье может пропустить вперед «Манчестер Сити».

Шок в дебюте пережил и другой фаворит, причем «МЮ» пропустил дважды к четвертой минуте! Открывший счет Авонийи не стал откладывать дело в долгий ящик и стал первым игроком «Ноттингема», который забил в семи подряд матчах АПЛ. Но при 0:2 «лесникам» ожидаемо пришлось сосредоточиться на обороне, и она дрогнула, когда Эриксен замкнул прострел Рэшфорда.

В этот момент Маркус обошел Криштиану Роналду по числу результативных передач (38), а у датского полузащитника теперь больше голов, чем у его бывшего одноклубника по «Тоттенхэму» Бэйла (54). Но главное — «красные дьяволы» заложили базу для организованного во втором тайме камбэка. Бруну Фернандеш сначала головой сбросил мяч на Каземиро, а потом реализовал заработанный Рэшфордом пенальти.

В интервале же между этими эпизодами арбитр удалил за «фол последней надежды» Уорралла. Сценарий был очень похож на матч «Арсенала», однако команда Эрика тен Хага не повторила ошибок конкурента. В том числе благодаря Онана, эффектно остановившему крайне неприятный удар в ближний верхний угол. Для «МЮ» это уже тринадцатая победа в матче, где он уступал два мяча, и это — рекорд АПЛ.

Италия: Моуринью буксует

Освеживший в межсезонье состав «Милан» смотрится очень живо и ярко. Да, можно сказать, что при счете 1:1 «россонери» повезло с попаданием мяча в руку защитника гостей и назначением пенальти. Но точно так же можно утверждать, что гол «Торино» — всего лишь эпизод. Системно же команда Стефано Пиоли выглядела заметно сильнее.

Первый гол соорудили два пришедших из «Челси» новичка — выдавший пас на пустой угол Лофтус-Чик и забивший во втором матче подряд Пулишич. А настоящее украшение матча — какая-то издевательская по отношению к сопернику комбинация Рафаэла Леау и забившего с острого угла Эрнандеса.

В свою очередь гранатовые утратили значительную часть атакующего потенциала, потеряв в первом тайме травмировавшегося Санабрию. А для «Милана» ложкой дегтя стало повреждение Леау, которому неловко наступил на стопу Схюрс. И тот факт, что это привело ко второму реализованному Жиру пенальти, — слабое утешение. Зато за француза можно порадоваться. В свои 36 лет он является самым результативным игроком «Милана» в серии А с момента своего дебюта двухлетней давности (27 мячей).

«Рома» без своего новичка Азмуна пока проваливает старт сезона. После домашней ничьей с «Салернитаной», где удалось спастись в концовке, римляне снова пропустили два мяча. Показательно, что Жозе Моуринью уже в перерыве сделал три замены, в числе прочих убрав с поля Паредеса. Героем же первого тайма можно назвать Дуду, который открыл счет, успев на добивание, а перед уходом на перерыв бросил в прорыв эффектно разобравшегося со своим оппонентом Нгонге.

Ну а максимум, что удалось гостям — возродить интригу усилиями одного из джокеров Аура. Но даже удаление игрока «Вероны» на 84-й минуте и десять добавленных минут не помогли, хотя однажды хозяев спасло чудо.

Германия: мощь «Униона»

Крайне бледно сыграв в первом туре, «Боруссия» снова столкнулась с проблемами в Бохуме. Весной дортмундцы потеряли здесь два очка, которых не хватило в чемпионской гонке (1:1), пропустив быстрый гол. Сейчас ситуация повторилась, а в роли палочки-выручалочки выступил Мален. Поймавшему кураж голландцу неделю назад повезло с отскоком от газона в эпизоде с решающим голом. Сейчас же он застал вратаря врасплох дальним ударом.

Только для привычных результатов прибавить нужно всей команде, а пока «шмели» не впечатляют. Уход зажигающего в «Реале» Беллингема стал серьезным ударом по системе Эдина Терзича. При этом «Боруссия» вошла в историю турнира: уже 129 матчей ее игры не завершаются нулевыми ничьими. Дортмундцы отняли рекорд у принципиального соперника «Шальке», который не давал скучать зрителям с 1971 по 1975 год.

«Унион» в ожидании премьеры в Лиге чемпионов показывает сверхрезультативный футбол. Четыре гола в стартовом туре против «Майнца». Теперь — столько же в ворота выходца из второй бундеслиги, которому не помогло даже полученное на 21-й минуте численное преимущество. Да, вскоре после удаления Аронсона «Дармштадт» отыгрался, но второй гол Гозенса вернул игру к берлинскому сценарию.

А экс-футболист «Аталанты» явно вписался в стиль Урса Фишера, вслед за дальним ударом отправив мяч в сетку головой после навеса со штрафного. Надо ли уточнять, что именно так забили позже один из самых результативных защитников прошлого сезона Дуки и Беренс? У последнего, кстати, в первом туре был хет-трик ударами со «второго этажа». «Унион» лидер как минимум до воскресного матча «Баварии».

Франция: первая победа Луиса Энрике

Луис Энрике продолжает поиск оптимальных сочетаний, и на этот раз — в ожидании трансфера из «Айнтрахта» Коло-Муани — выбрал схему без чистого центрального нападающего. Фактически в роли «ложной девятки» действовал Асенсио, и как раз он в концовке первого тайма из-за штрафной попал в нижний угол.

А до этого остроту, которой «ПСЖ» по-прежнему не хватает, создавал Мбаппе. В одном случае после быстрой атаки с участием Дембеле лишившийся капитанской повязки форвард не смог перехитрить вратаря. Во втором эффектный удар Килиана с лета на ленточке остановил защитник «Ланса».

В итоге форварду удалось добиться своего после перерыва, и классному завершению, кажется, больше радовался не сам Мбаппе, а главный тренер парижан. Но очевидно, что ни Энрике, ни его главная звезда не знали, что гол на «Парк де Пренс» получился особенным. У отличившегося в концовке еще раз Мбаппе теперь 301 результативный балл в составе «ПСЖ» (215+86), а у чемпиона — долгожданная первая в сезоне победа. Энрике, кстати, не выигрывал с ноября прошлого года, когда провалившаяся в итоге на ЧМ-2022 Испания начала турнир в Катаре с разгрома Коста-Рики (7:0).

Статистика дня

2 пенальти не реализовал в этом сезоне нападающий «Мальорки» Муричи, хотя до этого у него было шесть голов при семи подходах к «точке».

3,51 гола за игру — средняя результативность матчей «Брайтона» под началом Роберто Де Дзерби (разность мячей 70-53). Это максимальный показатель для тренеров, проведших в АПЛ не менее тридцати матчей.

4 из 21 домашнего матча с начала прошлого сезона сыграл на ноль «Арсенал». На этом отрезке хуже показатели только у «Фулхэма» (3). Кроме того, «канониры» стали первой командой в истории АПЛ, которая трижды за календарный гол пропустила на первой минуте.

4 гола в двух стартовых турах забил нападающий «Вольфсбурга» Винн, и это рекорд клуба.

10 шансов для взятия ворот без учета стандартов создал полузащитник «Байера» Вирц. Прошлый раз двузначный показатель в лигах топ-5 фиксировался восемь лет назад, когда отличился игравший тогда за «Манчестер Сити» Давид Сильва (11).

200 игр в ла лиге провел нападающий «Севильи» Эн-Несири, а еще одним юбиляром тура стал ветеран «Жироны» Стуани. Уругваец — первый в истории каталонцев футболист с сотней матчей в высшем испанском дивизионе.