Главные события среды в европейском футболе.

Англия: «Челси» не был так плох 30 лет

Что «Вест Хэм», что «Ливерпуль» в последнее время играют весело, поэтому насыщенный событиями дебют вряд ли кого-то удивил. Ну разве только в том плане, что соперники зеркально обменялись дальними ударами. После того, как в нижний угол попал сравнявший счет Гакпо, Александр-Арнолд уже привычно возглавил список лучших защитников-ассистентов АПЛ. У него стало семь результативных передач, и пять из них сделаны в апреле! Это новый клубный рекорд, если брать показатели за один месяц.

А вот лидерство среди игроков обороны Александр-Арнолд в итоге потерял, но его это точно не расстроило. Поданный Робертсоном угловой принес шотландцу восьмой результативный балл. Героем же стал еще один защитник — вогнавший мяч под перекладину Матип. Благодаря ему «Ливерпуль» впервые в этом сезоне набрал три очка в гостях, пропустив первым. Теперь команда Юргена Клоппа по потерянным очкам превосходит занимающую еврокубковое пятое место «Астон Виллу». Это — ближайший ориентир. Забраться выше сложно, но красные точно продолжат сражаться за место в лигочемпионской четверке.

Грэма Поттера уволили после домашнего поражения от «Астон Виллы», которая преобразилась с момента назначения на пост главного тренера Унаи Эмери. Только в Бирмингеме принимали системное решение, а чем руководствовался владелец «Челси» Тодд Боэли — непонятно. Верил, что возвращавшийся на «Стэмфорд Бридж» в качестве временщика Фрэнк Лэмпард все поменяет по мановению волшебной палочки?

Только получилось с точностью до наоборот. Ничья с «Ливерпулем» под началом исполнявшего обязанности главного всего одну игру Бруно Сальтори — последнее относительно светлое пятно. У Лэмпарда же — сплошная черная полоса. К этому туру синие подошли с багажом из четырех поражений, и неприятности продолжились автоголом Аспиликуэты.

«Второй гол «Челси» в апреле», — язвили в соцсетях. Лэмпард от бессилия даже вспомнил о существовании Обамеянга, с началом второго тайма сократив число игроков обороны. Но почему должен был забить габонец, если мыслями он в «Барселоне», а январское исключение из еврокубковой заявки — удар по самолюбию? В общем, чуда не случилось, а пятое подряд поражение синих — пусть подобного не случалось целых тридцать лет — уже обыденность.

Испания: победный день рождения «Атлетико»

До минувших выходных «Атлетико» не проигрывал на протяжении тринадцати матчей, а тут могло показаться, что у мадридцев началась новая, уже неудачная серия. Хозяева довольно быстро пропустили, после чего «Мальорка» сравнялась по числу результативных ударов головой с «Севильей» (по 10). Далее начался этап разбазаривания моментов. Когда же арбитр указал на 11-метровую отметку, «матрасники» так и не пробили первый в чемпионате пенальти из-за вмешательства исправившего ошибку арбитра ВАР.

Но все же команда Диего Симеоне вспомнила, что в среду клуб отмечал 120-й день рождения, и на стыке таймов перевернула игру. Перед перерывом постарался Гризманн, не выключившийся из эпизода после отраженного вратарем удара и, по сути, организовавший гол Де Пауля. А едва начался второй тайм, Морате удался идеальный по точности удар головой с подачи Молины. Форвард, не забивавший в национальном чемпионате со «второго этажа» почти три года, извлек пользу из-за вынужденной замены ключевого защитника «Мальорки» Настасича.

Окончательно же все стало понятно после своеобразного буллита в исполнении красиво разобравшегося с вратарем Феррейры-Карраско. Состоялся этот эпизод благодаря десятому баллу лучшего ассистента ла лиги Гризманна. На данный момент француз — единственный игрок, который в текущем чемпионате может похвастаться двузначными показателями по голам и результативным передачам. Антуан делает разницу, а его команда теперь всего на два очка отстает от «Реала».

Если «Атлетико» не побеждает на «Камп Ноу» уже 17 лет и с точки зрения статистики был обречен на поражение в прошлом туре, то «Райо Вальекано» — головная боль Хави. В прошлый раз сине-гранатовые забивали команде из мадридского пригорода в январе 2021 года. Но это в Кубке Испании, а в чемпионате «пчелы» дважды выиграли со счетом 1:0 и отстояли нулевую ничью на старте текущего сезона.

Дома же «Райо» был настроен решительнее. Еще до гола Альваро Гарсии, который в этом чемпионате забил и «Барсе», и «Реалу», Тер Штеген выручил в сложнейшей ситуации. Что до взятия ворот, то оно показало идеальную готовность хозяев к конкретному сопернику. Камельо, которого в привычно жестком стиле пытался остановить Гави, даже не пошатнулся под напором оппонента и спокойно вывел партнера на удар.

В свою очередь ворота «пчел» оставались заколдованными до концовки, и все же распечатавший их Левандовски в первой половине не забил, даже оказавшись с глазу на глаз с Димитриевски. Между тем «Райо» методично давил на левом фланге, откуда второй мяч забил защитник Фран Гарсия. Летом он, кстати, может перейти в «Реал», и, возможно, поможет мадридцам в борьбе за титул. Сейчас — несмотря на внеплановое поражение — «Барса» с ее 11-очковой форой упустить чемпионство не имеет права.

Италия: Индзаги — король плей-офф

Первый кубковый полуфинал в Турине завершился скандалом в концовке, по итогам которого дисквалификации на ответную игру заработали голкипер Ханданович, а также авторы забитых мячей — миланец Лукаку и туринец Куадрадо. По большому счету, потери получились равноценными. К тому же в воротах «Интера» появился Онана, и постоянный первый номер «нерадзурри» сводил немногочисленные шансы гостей к нулю.

Не помогали даже корректировки Массимилиано Аллегри, который с началом второго тайма добавил еще одного классического центрфорварда в лице Милика. Но ни он, ни Влахович не могли ответить на пятый в сезоне гол защитника «Интера» Димарко. Скорее перевес хозяев мог вырасти, однако гол Джеко отменили из-за офсайда, а удар Мхитаряна вытащил Перин.

Все-таки игры на вылет — стихия Симоне Индзаги. Регулярно критикуемый тренер демонстрирует это как в Лиге чемпионов, так и в Кубке Италии. В прошлом году «Интер» добил «Старую синьору» в финале (4:2). Сейчас — впервые в истории выиграл «дерби Италии» на стадии полуфинала, где прежде уступил принципиальному сопернику во всех пяти дуэлях. Последнего соперника в нынешнем розыгрыше «нерадзурри» узнают в четверг после игры «Кремонезе» — «Фиорентина». Но кто бы им ни стал, фаворит финала очевиден.

Статистика дня

11 вратарей отражали пенальти в текущем сезоне АПЛ, причем у «Брайтона» отметились оба голкипера — Санчес и Стил, в среду отличившийся в игре против «Ноттингема».

64 гола Де Брейне в АПЛ позволил ему обойти Яя Туре и подняться на третье место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Сити». Восемь раз бельгиец поражал ворота любимого соперника — «Арсенала».