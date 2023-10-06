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Сегодня, 12:00

У Карабаха была футбольная сборная. Она натурализовывала спартаковцев и приняла свой Евро

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Матч сборной Нагорного Карабаха.
Фото conifa.org
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Одна из самых необычных команд мира рискует завершить существование.

19 сентября азербайджанские власти начали так называемую антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, или Арцахе, как называют его армянские жители. В ходе столкновений, по приблизительным оценкам, погибли несколько сотен человек. На следующий день было объявлено перемирие, а 21 сентября при посредничестве российского миротворческого контингента начались переговоры между сторонами, однако де-факто история независимой Нагорно-Карабахской Республики закончилась, армия обороны Арцаха приступила к разоружению.

Монумент «Мы — наши горы» на въезде в Степанакерт.
Фото conifa.org

Два «Карабаха» на три чемпионата

Если рассматривать спортивный аспект проблемы, Нагорный Карабах всегда был очень важен для Армении с точки зрения завоевания медалей на турнирах по борьбе, единоборствам и самбо. Однако куда самобытнее футбольная история региона.

Сборная Нагорного Карабаха образована в 2012 году, намного раньше, в 2004-м, организован чемпионат НКР по футболу. На самом деле, в самопровозглашенном государстве было неплохо с инфраструктурой — в столице Степанакерте стадион на 15 тысяч человек, несколько других арен в городах поменьше. А местной команде «Лернаин Арцах» в 2019 году покорилось удивительное достижение. Не потеряв ни одного очка с разницей мячей 48-2, она заняла последнее место в таблице. Все очень просто — команда снялась посреди чемпионата из-за отсутствия конкуренции и перевелась в первую лигу Армении. Причем через три года ее выиграла и перешла в премьер-лигу.

Команды Абхазии и Чимерии на чемпионате Европы среди непризнанных сборных. Чемпионат Европы среди непризнанных сборных закончился драмой. Победила Южная Осетия

Любопытно, что параллельно в Азербайджане существует свой «Карабах» из Агдама (по-армянски Акна). Тренер команды Аллахверди Багиров подорвался на мине и погиб во время первой карабахской войны. Уже в мирное время в нем работало немало русских — вице-чемпион Олимпиады-1988 Игорь Пономарев был главным тренером, а сейчас там играет вратарь Андрей Лунев. Сейчас «Карабах» как действующий чемпион страны выступает в Лиге Европы, но домашние матчи проводит в Баку. Агдам прозвали «Хиросимой Кавказа», постоянное население там отсутствует, а город превращен в руины — хотя в 2020-м вернулся под контроль азербайджанцев.

Дмитрий Маляка.
Фото Соцсети

Спартаковец, готовый воевать

Однако венцом истории местного футбола стало проведение в Нагорном Карабахе чемпионата Европы среди сборных непризнанных стран в 2019 году. В турнире приняли участие восемь команд: Абхазия, Южная Осетия, Лапландия, Падания (Северная Италия), Секеи (венгры, проживающие в Румынии), Чамерия (албанцы греческого Эпира), сам Арцах и Западная Армения, состоящая из потомков людей, выживших после геноцида в Османской империи.

К чемпионату всей жизни армяне готовились основательно — «западники» взяли себе некоторых ветеранов основной сборной Армении, а Карабах ангажировал спартаковца Дмитрия Маляку. Это футболист еще из времен Владимира Федотова и Станислава Черчесова — за основную команду он, правда, так и не сыграл, но вместе с Прудниковым и Дзюбой брал золото чемпионата России среди молодежных составов. В Армении омич Дмитрий оказался благодаря жене-армянке.

На чемпионате Арцах не смог выйти из группы и стал пятым, Маляка забил два гола — на два больше, чем за восемь матчей на всех возрастных уровнях юношеских сборных России. Аудитория матчей превысила 65 тысяч зрителей, а выиграла кубок Южная Осетия. Интересно, что обслуживал матчи украинский арбитр ФИФА Дмитрий Жуков, который после обострения ситуации на Украине стал судить соревнования ДНР.

Однако запомнился Маляка интервью в следующем, 2020 году, когда вспыхнула вторая карабахская война. Тогда он сказал в интервью Sport24: «Если ситуация в течение недели будет такая же и потребуются еще добровольцы, я готов отправиться на фронт. У меня российский паспорт, нет военного билета, но поеду добровольцем. Пускай не буду воевать на передовой, но хочу помогать где-то на фронте, внести и свой вклад. Не могу оставаться в стороне».

Слова Маляки вызвали гнев другого, более титулованного ветерана «Спартака» Рамиза Мамедова, пятикратного чемпиона России. «Зачем ему ехать на фронт, чтобы с автоматом защищать Карабах? А с другой стороны, такие же найдутся, значит. Суть одна и та же. Ничего не готов я никуда ехать! Пускай мирным путем решают и все! Конечно, и с одной стороны провоцируют, и с другой. А мы всей правды не знаем», — говорил тогда россиянин с азербайджанскими корнями Daily Storm.

Конфликт продлился 44 дня, Армения ту войну проиграла.

Фото Getty Images

Неопределенное будущее

Уже после войны Арцах квалифицировался на Евро-2021 среди непризнанных стран, но он в итоге не состоялся из-за ковида и политических проблем с организацией. В июне 2022 года сборная должна была сыграть с Южной Осетией отборочный матч на чемпионат мира-2024. Однако из-за блокады Арцаха со стороны Азербайджана он не состоялся. Скорее всего, встречи с участием этой сборной не пройдут больше никогда — хотя примеры команд в изгнании есть. В том числе, кстати, и Западная Армения. Судя по всему, если в регионе и останется армянское население, то единицы.

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На чемпионате мира-2024, который пройдет в Курдистане, из известных сборных пока отобрались Абхазия, курды как хозяева, Тибет, Тамил-Илам (оппозиция на Шри-Ланке), сборная Закарпатья, состоящая из украинских венгров. Любопытные дебютанты приедут из Мексики — альтернативная мексиканская сборная из Лиги MX, которая откололась от основной федерации и организовала свой чемпионат, в котором победа оценивается в 2 очка, а ничья в 0, а по итогам сезона проходит суперфинал.

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