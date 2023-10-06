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Сегодня, 19:00

Дуэль «Арсенала» с «Ман Сити», итальянское дерби и Захарян против «Атлетико». Что смотреть на выходных

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян, Микел Артета, Душан Влахович.
Фото «СЭ»
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Готовимся к горячему уик-энду.

Туринское дерби

Первый топовый матч выходных — и сразу дерби. В Турине встретятся «Ювентус» и «Торино», давние непримиримые соперники. Однако интригу в матче ждать тяжело. Бьянконери последний раз уступали в противостоянии в 2015 году — с тех пор у них либо ничьи, либо победы. Правда, сейчас дела у команды Аллегри чуть расстроились — в последних трех матчах «Юве» дважды не смог одержать победу. Но соседям по городу от этого не легче, ведь они теряли очки еще чаще за последнее время. Тем не менее «Ювентус» не в оптимальной форме — это хотя бы призрачный шанс увидеть захватывающий сюжет.

Италия. Серия А. 8-й тур
07 окт, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Торино

«Ливерпуль» возвращается после судейского произвола

На прошлых выходных команду Юргена Клоппа жесточайше «прибили» в матче с «Тоттенхэмом». Судья Саймон Хупер выписал красным два удаления и отменил чистейший гол Луиса Диаса, из-за чего «Ливерпуль» в итоге проиграл «шпорам» со счетом 1:2. Чиновники позднее признали «убийство», а немец теперь требует переигровку. Гигантский скандал в Англии — и на его фоне мерсисайдцам предстоит сыграть с «Брайтоном».

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Ливерпуль

«Чайки», несмотря на поражение на прошлых выходных от «Астон Вилле» со счетом 1:6, остаются грозным соперником. Это самый результативный клуб АПЛ прямо сейчас (19 голов), а от «Ливерпуля» их отделяет один балл (16 против 15). Одна победа над шокированным Клоппом может стать телепортом в топ-4. Впрочем, мерсисайдцы могут разозлиться и устроить повторение матча с «Астон Виллой» — в любом случае «Брайтон» против «Ливерпуля» выглядит как один из самых веселых матчей выходных.

Юрген Клопп, арбитр Саймон Хупер смотрит видеоповтор. Судейская ошибка года в футболе. Скандал с отмененным голом «Ливерпуля» набирает обороты — Клопп настаивает на переигровке

Гвардиола против Артеты — новая английская классика

Самая люксовая вывеска уик-энда — «Арсенал» против «Манчестер Сити». Здесь шикарно все — и составы, и мотивация, и предыстория. Летом «канониры» оставили «горожан» без Суперкубка Англии. А Гвардиола, в свою очередь, в рамках АПЛ не отдал ни одного очка Артете — 8 побед из 8 возможных. В общем, соперникам есть за что мстить друг другу и откуда черпать вдохновение.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

К тому же «Арсенал» уже давно рассматривают в качестве основного конкурента «Сити» (в прошлом сезоне лондонцы даже были близки к титулу). Летом Артет доказал, что все возможно, отняв Суперкубок. Теперь надо повторить тот же фокус в АПЛ. Хотя бы единожды. Только вот Гвардиола может оказаться злым — он накануне проиграл два подряд матча в АПЛ, чего с ним не случалось с 2018 года. Так что вряд ли Пеп захочет пойти на рекорд и проиграть три раза подряд — потому «Арсеналу» лучше приготовиться к тяжелой битве.

Хоселу радуется забитому голу в&nbsp;ворота &laquo;Сосьедада&raquo;. Захарян не спас «Реал Сосьедад» на «Сантьяго Бернабеу». Пока россиянин в роли джокера

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» — выйдет ли Захарян?

Российским болельщикам матчи «Реал Сосьедада» с недавних пор надо смотреть каждые выходные — хотя бы для того, чтобы засечь очередной выход Арсена Захаряна на поле. Пока с этим у полузащитника не очень — последний раз он на 10 минут выбежал против «Реала» 17 сентября и с тех пор пропал на две недели из-за коронавируса. Тем больше хочется застать выход Арсена на поле. Особенно против такого соперника, как «Атлетико». К тому же турнирная мотивация тоже имеется — команды соседствуют в таблице, занимая четвертое и пятое места соответственно. «Сосьедаду» до Симеоне — всего один балл (16 против 15).

Испания. Ла Лига. 9-й тур
08 окт, 17:15. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал Сосьедад

«Наполи» после «Реала» уничтожит «фиалок»?

Любое поражение — обидное, но проиграть так, как «Наполи» «Реалу» в Лиге чемпионов, — это очень досадно. Неаполитанцы вели, потом уступили, потом отыгрались — а затем автогол в конце матча и поражение. Кажется, проиграть 0:3 было бы приятнее или честнее. Так что неаполитанцы злы — пусть у них и есть существенный разлад в коллективе, «Фиорентине» лучше поберечься. К тому же очков у команд равное количество, и Руди Гарсии нужно «отстрелить» конкурента за топ-4 как можно скорее. Обиженный Осимхен, который начал забивать в последнее время, — в помощь.

Италия. Серия А. 8-й тур
08 окт, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Фиорентина
Арсен Захарян
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК Реал Сосьедад
ФК Ювентус
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