Роналду поссорился с вратарем из России, Неймар возмущался газоном, а Бензема нарвался на технарь. Истории из азиатской Лиги чемпионов

Местами веселее, чем в Европе.

Пока европейская Лига чемпионов дарит зрителям сюжеты вроде издевательства «Ньюкасла» над «ПСЖ» или красоты от Беллингема и Вальверде, в Азии проводят свой аналог турнира. И там тоже каждый тур происходит что-то интересное.

Со 2 по 4 октября прошел второй тур Лиги чемпионов АФК-2023/24. В первую очередь за повышенное внимание к турниру стоит поблагодарить саудовскую Про-Лигу, которая представлена «Аль-Иттихадом», «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем». На днях каждый из клубов обильно заполнял собой новостные заголовки — в основном из-за скандалов, но были и веселенькие хайлайты.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Роналду наехал на вратаря из России, но потом извинился

С забавного и начнем. К «Аль-Насру» в гости приехал таджикский «Истиклол» во главе с бывшим тренером «Локомотива» Игорем Черевченко. Сразу скажем, что это не последняя связь с Россией из этого матча, который, к слову, изначально складывался для вице-чемпиона Саудовской Аравии не очень.

К перерыву лучшая команда Таджикистана последних девяти сезонов минимально вела, что, конечно же, жутко бесило Роналду. Уже в начале второго тайма гости стали потягивать время. Все по классике — где-то чуть дольше готовились к выносу от ворот, где-то не торопились идти за мячом. Особенно завирусился видос, снятый болельщиком с трибун, на котором Криштиану жестко «пихает» вратарю соперника.

Рустам Ятимов не спешил вводить мяч в игру. Рон как раз был рядом, почему бы не помочь? Португалец подбежал к чужой вратарской и показательно поставил мяч перед кипером, после чего еще секунд десять что-то кричал в его сторону. А вот и второй российский след — дело в том, что Рустам родился в Нижнем Новгороде и начинал карьеру в «Волге».

Позже, когда Криш и Талиска превратили 0:1 в 3:1, седьмой номер извинился перед вратарем и даже наградил его объятием. Был в игре и другой смешной эпизод с участием Роналду. Обычно в соцсетях множатся видео с невероятными финтами Криштиану, но тут другой случай. Португалец зачем-то устроил кошки-мышки с футболистом соперника, хотя мяч находился вообще в другом месте. Капитан «Аль-Насра» дважды качнул оппонента на фейковом рывке, а потом застыл, будто ничего и не делал.

Неймар. Фото Reuters

Дебютный гол Неймара на ужасном газоне

«Аль-Хиляль» свой матч тоже выиграл, получилось совсем легко — гостевые 3:0 против иранского «Нассаджи» с дебютным голом Неймара за клуб. Бразилец элегантно уложил с левой в дальний и заставил говорить о себе мировые медиа. Правда, они делали это и до стартового свистка.

В интернете появились видео, на которых запечатлена подготовка поля к игре. На кадрах видно, как агрономы буквально клочками стелят газон на нечто напоминающее бетон или асфальт. Ней пришел в комментарии и недвусмысленно отреагировал: «Это невозможно», — написал футболист и сопроводил текст смеющимся эмодзи. А поляна-то в итоге счастливой оказалась!

Бюст генерала Касема Сулеймани на стадионе «Сепахана». Фото AFP

Команда Бензема отказалась от матча из-за политики

Самая дичь случилась у «Аль-Иттихада». Команда Бензема, Канте и Фабиньо приехала в Иран, чтобы сыграть с «Сепаханом». Все шло по плану — накануне чемпион Про-Лиги провел тренировку на стадионе соперника и не предъявлял никаких претензий. А за 50 минут до начала встречи заявил, что не выйдет на поле, пока на бровке стоит бюст генерала Сулеймани, который располагался там же и во время предыгровой тренировки.

Решение — строго политическое. Касем Сулеймани — иранский военный деятель, который был убит американской ВВС в 2020 году. Генералу приписывают заговор с целью атаковать посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне. Ладно, позиция есть позиция, но почему настолько впритык? К моменту объявления об отказе играть на арене уже собрались 60 тысяч зрителей.

АФК вышла с комментарием, в котором говорится об отмене матча «из-за непредвиденных обстоятельств». Официальных заявлений о дальнейших решениях пока не поступало, но слухи активно приписывают «Аль-Иттихаду» техническое поражение.

Остон Урунов в атаке. Фото ФК «Навбахор»

Голевая Урунова и тренерская карьера Ким Дон Джина

Чтобы не заканчивать на такой безрадостной ноте, быстренько пробежимся по другим знакомым фамилиям из азиатской Лиги чемпионов и их свершениях во втором туре. Миралем Пьянич, например, отметился победным ассистом на Мусса Марега (помните, в «Порту» бегал?) за «Аль-Шарджа» из ОАЭ — победили иорданский «Аль-Файсали» со счетом 1:0.

У Фелипе Коутиньо, которого, кстати, тренирует Эрнан Креспо, дела похуже. Его «Аль-Духаиль» проиграл «Персеполису» 0:1 и после двух туров занимает третье место в группе с нулем забитых. Бразилец провел на поле 92 минуты. Так же бесполезен был и капитан «Шандун Тайшань» Маруан Феллайни — те же 0:1 от «Йокогамы».

Есть в ЛЧ от АФК кое-кто покруче Коутиньо и Феллайни. Остон Урунов! Любитель Gucci отметился голевой передачей, а его «Навбахор» разобрался с «Мумбаи Сити» — 3:0. Напоследок — шок дня. Вы знали, что экс-зенитовец Ким Дон Джин запустил тренерскую карьеру? Кореец работает в гонконгском «Китчи». 4 октября его команда уступила серебряному призеру чемпионата Сингапура, хотя перебила соперника почти втрое и владела мячом 63% времени. Ну и турнир у них там! Интересного — вагон.

Трофим Гондюреев