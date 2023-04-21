УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис

В понедельник пройдет первое заседание Футбольного совета УЕФА. Он, в частности, разработает и предложит свои трактовки правил игры и изменения в них. Похожие органы давно созданы в ФИФА и ИФАБ, но УЕФА пошел своим путем.

Что случилось

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) образован новый орган — Футбольный совет (ФС). В него вошли знаменитые игроки и тренеры, готовые поделиться мнением о путях развития самого популярного в мире спорта. В том числе — о правилах. Эта тема все годы считалась прерогативой Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и Международной федерации футбола (ФИФА). Но в последнее время активно стал вести себя и УЕФА. Что не всегда идет на пользу.

Первое заседание ФС пройдет уже в ближайший понедельник, 24 апреля. Члены ФС собираются уделить много времени как раз обсуждению некоторых правил, вызывающих наибольшие споры в футбольном сообществе. В первую очередь речь пойдет об условиях работы видеоассистентов, игре рукой и поведении футболистов.

Заседания ФС предполагается проводить раз в год. Но, возможно, будут организовываться и более частые встречи.

Кто войдет в Совет

По именам состав ФС получился более громким, чем у коллег из ФИФА и ИФАБ. В понедельник в заседании предполагается участие следующих звезд мирового футбола: Эрик Абидаль, Патрик Виейра, Зинедин Зидан (все — Франция), Карло Анчелотти, Фабио Капелло, Паоло Мальдини (все — Италия), Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Хуан Мата (все — Испания), Гарет Бэйл (Уэльс), Хавьер Дзанетти (Аргентина), Робби Кин (Ирландия), Юрген Клинсманн, Филипп Лам, Руди Феллер (все — Германия), Роналд Куман (Нидерланды), Хенрик Ларссон (Швеция), Микаэль Лаудруп (Дания), Предраг Миятович (Черногория), Жозе Моуринью, Луиш Фигу (оба — Португалия), Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд (оба — Англия), Петр Чех (Чехия).

Заседание проведет технический директор УЕФА Звонимир Бобан. Ему будет помогать председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Звонимир Бобан. Фото Global Look Press

Как вам состав такой «сборной»?!

Для сравнения: в число футбольных советников ИФАБ, к примеру, входят Арсен Венгер (ФИФА), Мехди Махдавикия, Хидетоси Наката (оба — АФК), Дэниэл Амокачи (КАФ), Франсиско Матурана, Нери Пумпидо (КОНМЕБОЛ), Бобан, Фигу (оба — УЕФА). Остальные имена вам вряд ли что-то скажут.

От имени ФИФА в свое время пытался повлиять и изменить правила Марко ван Бастен. Эстафету у него позднее принял Венгер, который возглавляет отдел глобального футбольного развития.

Их предложения ни к чему не приводили — главным образом вызывали бурные дискуссии в СМИ, даря броские заголовки.

Чеферин

Активно ведет себя и президент УЕФА Александер Чеферин. С завидным постоянством весной и осенью в последние годы он дает громкие интервью, касающиеся «неправильных» правил игры, требующих, по его мнению, упрощения, изменения, доработки и так далее.

Сравнительно недавно он вновь выступил публично — через словенское издание Ekipa24.

«Пора что-то делать. Никто уже ничего не понимает. А это плохо для футбола», — сказал Чеферин о правилах. Его прежде всего волнуют трактовки игры рукой.

Александер Чеферин. Фото Global Look Press

«Что касается офсайдов, можно спорить, следует ли ВАР высчитывать каждый миллиметр. Но даже в этом вопросе больше ясности. А вот с рукой все странно. Самим судьям сложно принимать решения. Ну что ты можешь сделать, когда тебе со всей силы с двух метров бьют мячом в руку? Я недавно видел, как мяч попал Яко Бийолу в бедро, от него отскочил в руку, а судья за это наказал его 11-метровым. А как игрок мог избежать такого контакта? Мне это совершенно непонятно. Мы много об этом говорим, много обсуждаем — самым серьезным образом. Но практически никто не понимает это правило. С кем мы ни говорили бы. Несколько лет назад показывали эпизоды разным людям — половина сказала, что фол, половина — нет. И как тут быть болельщикам, как им в этом разобраться? Нужно найти решение, нужно сделать так, чтобы судьи не искали себе алиби с помощью ВАР, чтобы они не наказывали каждый контакт мяча с рукой», — сказал глава УЕФА.

А в мае прошлого года он критиковал офсайдные правила: «Тебя могут наказать только за то, что у тебя большой нос или большая стопа». И также, но в интервью французскому изданию L'Equipe, он критиковал трактовки игры рукой: «Никто ничего не понимает. Нужны более ясные правила».

В ноябре 2020 года Чеферин даже написал письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, обратив внимание на запутанность правил, невозможность избежать контакта с мячом в случаях, когда тем не менее назначаются пенальти.

Вмешательство УЕФА

Очевидно, что в Ньоне попытаются найти некое решение проблемы, чтобы затем предложить или навязать его ИФАБ и ФИФА.

Вопросов в данном случае два. Первый — найдут ли? Второй — не поздно ли?

Ответ на первый вопрос получим в понедельник. Что касается второго, расшифрую, что имею в виду.

В финальном матче Лиги наций Испания — Франция (1:2) победный гол забил Килиан Мбаппе. На тот момент этот мяч был правильно засчитан бригадой арбитров. По существовавшим на тот момент правилам. Потому что испанец Эрик Гарсия попытался прервать пас и коснулся мяча. Но потом правила изменили.

В похожей ситуации был засчитан гол бельгийца Ромелу Лукаку в ворота сборной России на чемпионате Европы, когда Андрей Семенов, пытаясь перехватить пас, тоже сыграл в мяч, а затем тот оказался у нападающего.

Осенью 2021 года председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти публично поддержал решение английского судьи Антони Тэйлора, засчитавшего гол Мбаппе.

— Антони Тэйлор принял правильное решение на основании существующих правил игры и официально принятой трактовки, — заявил Розетти, которого цитировала пресс-служба УЕФА. — Футболист (испанский защитник Эрик Гарсия. — Прим. «СЭ») вмешался в игру, чтобы сыграть в мяч, а его соперник (Мбаппе. — Прим. «СЭ») в игру не вмешивался.

— Однако этот случай показывает нам, что нынешняя трактовка правил противоречит самому духу правил, — добавил Розетти. — Они призваны предотвращать ситуации, когда игрок получает преимущество, находясь в положении «вне игры». УЕФА считает, что есть возможность улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с правилом, касающимся офсайда и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и ИФАБ, мы обсудим возможные решения на предстоящем заседании совета технических экспертов ИФАБ.

УЕФА вмешался. Но вышло так, что трактовку изменили не в начале весны, как это происходит обычно, не за несколько месяцев до старта нового сезона. Лишь в конце июля 2022 года ИФАБ после консультаций с ФИФА внес уточнения относительно того, как трактовать офсайдные ситуации и что понимать под умышленной (контролируемой) игрой в мяч футболиста обороняющейся команды, отскоком или рикошетом.

В западноевропейских лигах успели учесть это новшество при подготовке судей к сезону-2022/23. А вот, к примеру, в РПЛ пришлось перестраиваться на ходу. Потому что предсезонный сбор прошел намного раньше.

То же самое может произойти в этом году. Ежегодное заседание ИФАБ уже состоялось — в начале марта в Лондоне. В правила уже внесены некоторые изменения и уточнения. Они вступят в силу с июля — перед стартом следующего сезона. Есть время их учесть, подготовиться и перестроиться.

Но как быть, если УЕФА придумает свои трактовки игры рукой (и изменения других правил) и начнет настаивать на их немедленном введении? Когда об этом станет известно — снова в конце июля?

Нет, посыл у Чеферина и его организации верный — правила должны быть понятны всем, а не только тем, кто их придумывает и вводит. Но возникло ощущение, что в мировом футболе есть управленческий кризис. Противостояние УЕФА с ФИФА существует многие годы. Но теперь оно затронуло судейство и правила игры. Ньон постепенно навязывает свое видение Цюриху. Значимость ИФАБ снижается. Как на это посмотрят другие крупные конфедерации — Южной Америки, Азии, Африки, КОНКАКАФ?