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Сегодня, 15:30

Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду могли удалить за силовой прием в матче с «Аль-Хилялем».
Футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Роналду останется без трофея?

Клуб, заманивающий Месси

Во вторник проходили матчи не только в Лиге чемпионов. В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, встречался с другим претендентом на пьедестал — «Аль-Хилялем». Это тот самый клуб, который в феврале добрался до финала Клубного чемпионата мира и вроде как предлагает Лионелю Месси контракт на 400 миллионов евро в год.

В январе звезды «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» играли вместе в выставочном матче против «ПСЖ», но сейчас они противостояли друг другу. Команда Роналду еще и проводила первый матч после увольнения Руди Гарсии — командой руководил главный тренер молодежной команды Динко Йеличич.

Под топ-игру футбольные власти Саудовской Аравии даже пригласили топ-арбитра — англичанина Майкла Оливера. И именно он стал одним из главных действующих лиц встречи: в каждом из таймов судья назначил по пенальти в ворота «Аль-Насра», и экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало оба 11-метровых реализовал. «Аль-Хиляль» победил — 2:0.

26&nbsp;марта. Люксембург&nbsp;&mdash; Португалия&nbsp;&mdash; 0:6. Криштиану Роналду. Невероятная победа Казахстана, Италию выручает форвард из Аргентины, замена не оставила Роналду шансов на хет-трик

Почти красная карточка

Для Криштиану Роналду матч получился ужасным. За 90 минут форвард «Аль-Насра» нанес всего четыре удара по воротам, причем ни одного из них — в створ. Помимо этого, португалец забил из офсайда и совершил меньше всех касаний мяча среди всех полевых футболистов, отыгравших полный матч.

А больше всего пятикратный обладатель «Золотого мяча» запомнился эпизодом на 57-й минуте. В ходе борьбы за мяч с Густаво Куэльяром Роналду напрыгнул на него сзади и обхватил шею, будто бы собирается применить удушающий прием. Куэльяр под давлением упал на землю, а Оливер за это наградил Криштиану желтой карточкой. В соцсетях многие зрители возмутились и требовали удалить звезду с поля.

Фанаты «Аль-Хиляля» были рады победе и после финального свистка стали скандировать фамилию Месси, на что Роналду отреагировал неприличным жестом. Криштиану не в первый раз сталкивается с подобными провокациями — в январе болельщики «Аль-Иттихада» тоже скандировали имя вечного соперника португальца во время игры с его командой.

Шансы на титул минимальны

Пока сезон складывается совсем не так, как ожидал Роналду. Он сыграл уже 13 матчей в футболке «Аль-Насра» и отличился в них 11 раз. Результативность вроде бы неплохая, но при этом сразу в восьми играх Криштиану уходил с поля без гола. Подавляющее число забитых мячей пришлось на игры с командами из нижней половины таблицы. В снайперской гонке лиги лучший бомбардир в истории «Реала» располагается на шестом месте: до лидирующего в списке Игало — семь точных ударов.

Футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото AFP

С командными достижениях тоже пока проблемы. В январе «Аль-Наср» упустил Суперкубок Саудовской Аравии, а после вторничного поражения осел на втором месте чемпионата: до «Аль-Иттихада» три очка, но у лидера есть игра в запасе. Казалось, что приход Роналду увеличит шансы «Аль-Насра» на титул, но эффект получается обратным — команда Криштиану всю зиму шла на первом месте, однако в марте рухнула на второе и все дальше отпускает мечту о возвращении титула, которого не видела четыре года.

Криштиану Роналду и&nbsp;Джорджина Родригес. 300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии

Шанс на трофей у «Аль-Насра» еще есть. В чемпионате команде Роналду предстоит провести еще шесть матчей. Но даже если спасти ситуацию не удастся, можно попробовать выиграть Кубок. Следующий матч у «Аль-Насра» — как раз в нем: в полуфинале он встретится с «Аль-Вахдой».

ФК Аль-Хиляль
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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