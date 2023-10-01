Черный день двух «Манчестеров», «Реал» поставил «Жирону» на место, огненный покер Лаутаро Мартинеса

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: юбилей «Арсенала» и магия Ходжсона

Проще всех из английских топ-клубов в субботу пришлось «Арсеналу». Не проигрывающие в нынешнем сезоне «канониры» словно и не напрягались, а начало разгрому «Борнмута» положил Сака. Отличившись на добивании после попадания Габриэла Жезуса в каркас ворот, он продлил серию матчей с результативными баллами до шести. На этом отрезке у англичанина четыре гола и три результативных передачи. В итоге команда Микеля Артеты второй в истории АПЛ одержала в турнире 650 побед и еще поддержала Хаверца. Немец наконец-то забил первый гол после трансфера из «Челси», когда ему доверили право исполнить второй в матче пенальти.

Разгромив «Кристал Пэлас» в Кубке лиги (3:0), четыре дня спустя «МЮ» дома столкнулся с куда более серьезным уровнем сопротивления и потерпел болезненное поражение. У Эрика тен Хага чудовищные кадровые проблемы, растущие, как снежный ком. На днях выяснилось, что Лисандро Мартинес, чье возвращение ожидалось к еврокубковой неделе, может пропустить несколько месяцев. Это все та же травма стопы, которая мешала аргентинцу весной.

Дошло до того, что на месте левого защитника играет Амрабат, а на концовку — когда надо спасать игру — на замену выходит Магуайр. Но, как бы ни штурмовали хозяева ворота соперника, мяч словно не хотел влетать в сетку. Главным виновником этого стоит назвать сделавшего несколько крутых сейвов Джонстона. И, конечно, нельзя обойти стороной магию Роя Ходжсона. Старейший тренер АПЛ за последние пять лет не проиграл на «Олд Траффорд» ни одного матча с «Кристал Пэлас» и «Утофордом» (+3=2).

Стартовавший с шести побед «Манчестер Сити» провел крайне неудачную неделю. И если к вылету из Кубка лиги можно отнестись философски, то фиаско в Вулверхэмптоне получилось болезненным. И сенсационным, так как даже с учетом травм (Де Брейне, Бернарду Силва, Стоунс) и ротации состава перед Лигой чемпионов трудно было предсказать проблемы в противостоянии с не побеждавшими с августа «волками». Хотя Хосеп Гвардиола понимал, что просто не будет и отметил атакующее трио соперника, которое в итоге доставило «горожанам» массу проблем.

Забавно, но накануне тренер не вспомнил фамилию Хван Хи Чхана, назвав форварда «корейцем». И как раз этот игрок стал автором победного гола в ситуации, когда этого никто не ждал. Напротив, после блестящего штрафного в исполнении сравнявшего счет Альвареса было ощущение, что чемпион додавит хозяев. Однако те выстояли, Жозе Са больше не пропустил, а кореец расстрелял ворота после передачи сориентировавшегося при отскоке мяча Матеуса Куньи.

Испания: дерби в пользу Сан-Себастьяна

Сенсационный старт «Жироны» сделал игру каталонцев с «Реалом» главной в туре. К тому же, не забылась весенняя история, когда бело-красные и персонально оформивший покер Кастельянос помогли землякам из «Барселоны» в чемпионской гонке (4:2). Только за одного битого двух небитых дают. Мадридцы выучили предыдущий жиронский урок, так что гостей не удивили ни смелый дебют соперника, ни тактические новшества Мичела.

Первый толковый момент — и Беллингем «шведой» вырезает шикарный пас на расстрелявшего ворота Хоселу. Угловой Крооса — и Тшуамени наконец-то открывает счет своим голам за «Реал» в 59-м матче в сливочной форме. Два гола при двух ударах — это и есть мастерство. И это еще до крупного счет не довел Беллингем! Но это — про первый тайм. Во втором англичанин все же поставил Гассанигу в тупик, закончив процесс постановки выскочек на место. В этот раз «Барса» помощи не дождалась и провела на первой строчке меньше суток. Там снова Мадрид, ответивший на проигранное дерби двумя победами.

Омрачил приятную для «Реала» картину только фол Начо. Он не только получил красную карточку и нанес тяжелую травму Порту, но и спровоцировал небольшую потасовку. Защитник что-то сказал Стуани, и Рюдигеру пришлось ценой предупреждения сдерживать пытавшегося наказать обидчика уругвайца. Это был последний взрыв эмоций. До этого же запомнилась непривычно яркая реакция Анчелотти на третий гол его команды. Неужели Карло так воспринял свою первую победу над «Жироной»? Как бы там ни было, итальянец закрыл гештальт — он хотя бы по разу обыграл 27 команд соперников в ла лиге.

Баскское дерби прошло без Арсена Захаряна, а уже на 17-й минуте «Реал Сосьедад» лишился дернувшего мышцу на ровном месте Тирни. Эта потеря, впрочем, не помешала хозяевам завершить первый тайм в свою пользу. Защитник Ле Норманн, травмировавшийся уже после перерыва, открыл счет, расстреляв ворота с нескольких метров. А у своей штрафной он и другие игроки обороны — не без доли везения — выстояли.

Все решали детали. Иньяки Уильямс мог сравнять счет, но не забил, на что последовал ответ в виде очередного гола Кубо. Японцу здорово помог стянувший на себя внимание и освободивший партнеру пространство Садик. Гости тут же упустили еще один верный шанс, а в итоге пропустили третий — уже нокаутирующий — удар от Ойярсабаля. После бесконечных ничьих на старте команда Иманоля Альгуасиля набрала ход и сдвинула «Атлетик» с четвертого места. Как минимум до воскресной игры «Атлетико», у которого есть в запасе еще и перенесенный матч с «Севильей».

Италия: пас Хвичи и «Милан» в чемпионском графике

Дойдя до стадии «Наполи» уже не тот", неаполитанцы напомнили о том, кто в Италии действующий чемпион. Победа над «Лечче», который выиграл до этого все три домашних матча, показательна. Команда Руди Гарсии взяла свое на классе, а возвращающий былую легкость Кварацхелия снова отметился результативным действием. В прошлом туре у Хвичи гол и пас. Сейчас он при минимальном перевесе гостей выдал образцовый навес на Осимхена, который выступил в роли джокера и появился на поле сразу после перерыва. Да, 4:0 — пожалуй, даже слишком жестоко для соперника, но «Наполи», как хищник, почувствовал вкус крови.

«Наполи» сейчас третий, но может уступить эту строчку победителю воскресного противостояния «Аталанты» и «Ювентуса». А место на вершине пока оспаривают представители Милана. Первый шаг в заочном споре сделали «россонери», развив мысль о том, что унижение в дерби здорово взбодрило команду Стефано Пиоли. В серии А «Милан» выиграл третий раз подряд и шестой в семи турах. Прошлый раз команда шла в таком же темпе в позапрошлом — чемпионском сезоне. А лучшим снова стал Рафаэл Леау. Его фамилия не зажглась на табло, однако оба гола организовал португалец. Особенно впечатлило его соло во второй результативной атаке. Леау словно издевался над защитниками, выкатив мяч Окафору.

«Интер» после первого и очень болезненного поражения от «Сассуоло» (1:2) устроил ротацию состава. Не глобальную, но все равно непривычно видеть «нерадзурри» без Мхитаряна и Лаутаро Мартинеса, но с Классеном и Алексисом Санчесом в старте. Давление и с ними было приличным, хотя и ответные уколы «Салернитаны» смотрелись перспективно. Но главное — «Интер» никак не мог забить.

У Симоне Индзаги просто не было иного выхода, кроме как поднять со скамейки Мартинеса. Это должно было дать эффект, но чтобы такой! Получив от тренера чуть более получаса, аргентинский снайпер за 23 минуты оформил покер! С момента перехода серии А на трехочковую систему ни один джокер не показывал подобную результативность. Но, восхищаясь Мартинесом, нельзя не отметить Тюрама. Именно с его блестящего паса начался ударный отрезок «Интера», и сейчас Маркус с четырьмя передачами лучший ассистент чемпионата.

Германия: «Байер» — единоличный лидер

Великолепный «Байер» устроил очередной концерт, разгромив на выезде «Майнц», и до матча конкурентов в Лейпциге стал единоличным лидером турнира. 16 очков после шести туров — лучший старт в истории клуба, А если брать все турниры, то на данный момент леверкузенцы — самая результативная команда в лигах топ-5, а многие из 32 мячей вызывают восторг.

В субботу таких оценок заслужил удар Гримальдо, который уже во второй раз в нынешнем сезоне поразил цель со штрафного. И совсем не случайно у Хаби Алонсо уже сейчас прямо спрашивают о работе в «Реале». Испанец, естественно, отшучивается, напоминая, что на дворе только сентябрь, но давно известно, что Алонсо является фаворитом на роль наследника Карло Анчелотти по версии президента мадридцев Флорентино Переса.

Интриги главному матчу тура придавало не только турнирное положение, но и пережитое «Баварией» унижение в августовском матче за Суперкубок Германии (0:3). Обычно мюнхенцы такого не прощают, но что толку от давления и перевеса во владении мячом, если в завершающей стадии нет конкретики? Зато есть проблемы, одна из которых — вратарская. Ульрайх начудил довольно быстро, едва не получив гол от Форсберга, пытавшегося поразить пустые ворота со своей половины поля.

В этом эпизоде обошлось, однако просчет кипера на выходе привел к голу Лукеба. Так счет стал 2:0, а до этого провалилась оборона чемпиона. Шлагер отправил Опенда в отрыв с центра поля, и нога пытавшегося исправить ситуацию Ким Мин Чжэ лишь усложнила задачу вратарю. Но кто сказал, что 2:0 против «Баварии» что-то гарантируют?

У мюнхенцев полно проблем, однако это не та команда, что со скрипом выиграла титул весной. Томас Тухель уже в перерыве сделал две замены и переломил игру. Погоню начал забивший с пенальти свой восьмой мяч в бундеслиге Кейн, а завершил впечатляющий рейд Мусиалы с пасом на сравнявшего счет Сане. И ведь в компенсированное время Шупо-Мотинг мог забить с подачи Кейна! Но это был бы перебор, а в концовке уже Ульрайх исправился за все свои промахи, далеко за штрафной остановив выходившего к воротам Шешко.

Франция: «Монако» испортил премьеру Гаттузо

«Клермон», замыкающий таблицу лиги 1 и набравший одно очко за шесть предыдущих туров, остановил атаку «ПСЖ». Удивительный результат после того, как туром ранее парижане после травмы Мбаппе забили четыре безответных мяча «Марселю». А тут и Килиан восстановился, но толку — ноль. Во многом благодаря голкиперу хозяев Диаву. Сделав рекордные в своей карьере десять сейвов, сенегалец гарантировал себе место в символической сборной тура.

Это была встреча с непредсказуемыми вводными. «Монако» остался без двух самых творческих игроков — Головина и Минамино, а также на долгий срок потерял одного из лучших защитников-ассистентов лиги 1 Кайю Энрике. «Марсель», в свою очередь, потрясывает после общения руководства с фанатами. Но команда хотя бы нашла замену покинувшему пост главного тренера Марселино Торалю, пригласив стрессоустойчивого Дженаро Гаттузо.

В итоге зрители увидели совершенно безумный тайм, по ходу которого в составе монегасков обнаружился неожиданной герой в лице Аклиуша. Редко получающий возможность проявить себя полузащитник и сам забил, и помог отличиться Балогуну, отмазывающемуся за два смазанных в дерби пенальти. Так красно-белые отвечали на подвиги марсельца Ндиая.

Тот открыл счет на 31-й секунде и выдал классный кросс под удар Жиго с лета. Вот только с непосредственными обязанностями бывший спартаковец и его партнеры справлялись хуже, пропустив в итоге решающий гол от Аклиуша. У Головина и Минамино появился реальный конкурент, и это приятная головная боль для вернувшего «Монако» на первое место Ади Хюттера.

Нидерланды: жуткая травма вратаря

Второй тур подряд матч «Аякса» не доигрывается до конца. Но если в прошлый выходные причиной стало поведение амстердамских фанатов, то сейчас случилась страшная травма вратаря «Валвейка» Этьенна Фассена. Он получил удар в голову, останавливая выход Бробби один на один. В неподвижном состоянии голкипер остался лежать на газоне, одноклубники образовали круг вокруг него, после чего Фассена унесли на носилках. Это сопровождалось аплодисментами поддержки пострадавшего со стороны болельщиков обеих команд, и все с пониманием приняли решение не доигрывать матч. Как сообщает ESPN, нет подробностей — находится ли Фассен в сознании, но его перенесли в карету «Скорой помощи» для отправки в госпиталь.

Позже появилась уточняющая информация, что в этот момент игрок уже пришел в себя.

Статистика дня

1-ю гостевую победу в АПЛ одержал «Лутон».

1-й раз «Брайтон» пропустил в АПЛ шесть мячей. С «чайками» подобного не случалось более десяти лет — со времен выступлений в чемпионшипе. Зато «Астон Вилла» показало феноменальную эффективность, наиграв по коэффициенту ожидаемых голов на 1,5 мяча.

2 хет-трика с учетом всех турниров сделал в этом сезоне нападающий «Астон Виллы» Уоткинс. Игрокам бирмингемцев подобное не удавалось с 1976 года.

3 красных карточки получили в последних шести матчах игроки «Ливерпуля». Больше, чем в предыдущих 168 встречах.

22 гола в ворота команд «большой шестерки» забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

78 процентов голов «Вольфсбурга» (7 из 9) на счету датчанина Винна.