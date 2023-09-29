Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:30

«Реал» и выскочки из Каталонии, «Тоттенхэм» против победной серии «Ливерпуля», месть «Баварии». Горячие интриги выходных в Европе

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Джуд Беллингем, Сон Хын Мин, Гарри Кейн
Джуд Беллингем, Сон Хын Мин, Гарри Кейн.
Telegram Дзен
Будет интересно.

«Барселона» против «Севильи» — каталонцы исправятся?

Несмотря на противоположное турнирное положение («Барса» в тройке, «Севилья» на 14-м месте), гости точно смогут доставить команде Хави проблемы. Последние два матча в рамках ла лиги «блауграна» провела так себе — вырвать победу у «Сельты» удалось уже в добавленное время (причем до 85-й минуты каталонцы уступали 0:2), а с «Мальоркой» и вовсе пришлось разойтись миром. Андалусийцы явно крепче двух последних соперников «Барселоны», так что у Хави и сине-гранатовых болельщиков есть повод понервничать. Просто не будет.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Севилья

«Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» — будет ли первое поражение?

«Шпоры» примут мерсисайдцев в рамках 7-го тура АПЛ. Что интересно, обе команды еще ни разу не проиграли в текущем розыгрыше чемпионата и в основном только побеждали, из-за чего вдвоем расположились в топ-4. «Ливерпуль» и вовсе одержал пять побед подряд, «Тоттенхэм» за тот же период не взял три очка только в дерби с «Арсеналом». Получит ли кто-то из пары первое поражение в сезоне — главный вопрос выходных в Англии.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

«Жирона» бьется за первое место с «Реалом»

Вряд ли кто-то мог такое предположить в начале сезона, но «Жирона» теперь вполне легальный конкурент на попадание в четверку лучших команд Испании. Бело-красные неожиданно взлетели на первое место ла лиги, и теперь матч с «Реалом» на выходных — не просто встреча «королевского клуба» с ноунеймами, а настоящая битва за первое место, ведь сливочные расположились на второй строчке с отставанием в один балл от неожиданного лидера из Каталонии. Кстати, беглый просмотр испанских пабликов дает понять, что симпатии в стране накануне матча в основном на стороне «Жироны». В конце концов, «Реал» когда-нибудь вернется на первое место — а вот «Жирона» надолго там задержится вряд ли.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Реал

Захарян не выйдет против «Атлетика»

Одно из самых горячих и самобытных дерби Европы — баскское. В обеих командах нет и почти никогда не было обилия звезд, зато на протяжении десятилетий и «Атлетик», и «Реал Сосьедад» гарантируют зрелище. Особенно сейчас, когда команды возглавляют интересные спецы Вальверде и Альгуасиль. Да и с турнирной точки зрения матч интересный — «Атлетик» идет на четвертой строчке, «Сосьедад» отстает на два балла и располагается на шестой. Российскому зрителю, конечно, куда интереснее было бы увидеть в горниле этого противостояния Арсена Захаряна, но наш полузащитник пропускает дерби из-за последствий коронавируса, что уже подтвердили в клубе.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Испания. Ла Лига. 8-й тур
30 сент, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Атлетик

«Монако» без Головина против «Марселя»

Не увидим мы на этих выходных и другого нашего статусного легионера — Головин дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек и пропустит игру с «Марселем». Жалко, ведь Александр набрал хорошую форму и на старте сезона забил уже дважды. Но состав у «Монако» в этом сезоне явно позволяет рассчитывать на успех с «Марселем». Тем более играть предстоит дома.

Франция. Лига 1. 7-й тур
30 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Марсель

«Милан» с новым стадионом против «Лацио»

У «Милана» налаживается жизнь — команда воспряла духом после досадной ничьи с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов и уже обыграла двух соперников по серии А. Но самое главное — в клубе объявили о проекте нового стадиона на 70 тысяч мест. После постройки — больше никакого соседства с «Интером». Но вообще у «Милана» полный порядок и с игровой точки зрения — пять побед в шести матчах и вторая строчка в таблице, идущим на первом месте нерадзурри команда Пиоли уступает лишь по дополнительным показателям. Да и вообще команда демонстрирует интересный привлекательный футбол, а новички пришлись как нельзя кстати. У «Лацио» же сезон не задался — всего семь очков и 14-е место в таблице. Но вывеска все равно притягательная, пропускать не рекомендуется.

Италия. Серия А. 7-й тур
30 сент, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Лацио

«Бавария» против «Лейпцига» — будет ли месть за Суперкубок?

Нынешний сезон для мюнхенцев начался с позорного разгрома от «Лейпцига» — «быки» в Суперкубке забили «Баварии» три безответных мяча и забрали трофей. Но с тех пор прошло уже больше месяца, чемпионы Германии собрались, встроили в игру Харри Кейна (англичанин забил 8 мячей в бундеслиге и ЛЧ) и готовы к мести. Самое интересное, что «Лейпциг» тоже в шикарной форме и только побеждает в последних шести матчах, так что встреча будет огненной.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 19:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Депрессия «Ювентуса»

«За последнее время наша команда превратилась из конкурентов «Интера» в борьбе за скудетто в неудачников», — это слова Массимилиано Аллегри, тренера «Ювентуса». Он произнес их после победы над «Лечче», которую туринцы выстрадали после разгромного поражения от «Сассуоло». Дух команды явно в упадке, а тут еще и «Аталанта» на пути — Гасперини несколько раз за последние годы уже отбирал очки у «Ювентуса». Погрузит ли ворчливый тренер бьянконери на моральное дно (а он имеет шансы даже выкинуть их из топ-4) — интрига тура в Италии.

Италия. Серия А. 7-й тур
01 окт, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ювентус

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Миранчук неоднократно поражал ворота «Ювентуса», поэтому его опыт точно пригодится команде в ближайшем матче. На то, что Алексей и его «Аталанта» победят туринцев, в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить за 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех гостей — за 2.80 (35%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК Жирона
ФК Лейпциг
ФК Милан
ФК Монако
ФК Реал Сосьедад
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
Обсудить
Читайте также
Российских спортсменов допустили к Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Слушания в CAS по делу Камилы Валиевой отложены
Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2024 году
Беглов заявил о больших расходах Санкт-Петербурга из-за «Газпрома»
Путин поблагодарил участников боя у Урожайного за героизм
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агенты намерены воевать с ФИФА. Новые правила никого не устраивают — и Россия не исключение