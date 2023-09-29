«Реал» и выскочки из Каталонии, «Тоттенхэм» против победной серии «Ливерпуля», месть «Баварии». Горячие интриги выходных в Европе

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«Барселона» против «Севильи» — каталонцы исправятся?

Несмотря на противоположное турнирное положение («Барса» в тройке, «Севилья» на 14-м месте), гости точно смогут доставить команде Хави проблемы. Последние два матча в рамках ла лиги «блауграна» провела так себе — вырвать победу у «Сельты» удалось уже в добавленное время (причем до 85-й минуты каталонцы уступали 0:2), а с «Мальоркой» и вовсе пришлось разойтись миром. Андалусийцы явно крепче двух последних соперников «Барселоны», так что у Хави и сине-гранатовых болельщиков есть повод понервничать. Просто не будет.

«Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» — будет ли первое поражение?

«Шпоры» примут мерсисайдцев в рамках 7-го тура АПЛ. Что интересно, обе команды еще ни разу не проиграли в текущем розыгрыше чемпионата и в основном только побеждали, из-за чего вдвоем расположились в топ-4. «Ливерпуль» и вовсе одержал пять побед подряд, «Тоттенхэм» за тот же период не взял три очка только в дерби с «Арсеналом». Получит ли кто-то из пары первое поражение в сезоне — главный вопрос выходных в Англии.

«Жирона» бьется за первое место с «Реалом»

Вряд ли кто-то мог такое предположить в начале сезона, но «Жирона» теперь вполне легальный конкурент на попадание в четверку лучших команд Испании. Бело-красные неожиданно взлетели на первое место ла лиги, и теперь матч с «Реалом» на выходных — не просто встреча «королевского клуба» с ноунеймами, а настоящая битва за первое место, ведь сливочные расположились на второй строчке с отставанием в один балл от неожиданного лидера из Каталонии. Кстати, беглый просмотр испанских пабликов дает понять, что симпатии в стране накануне матча в основном на стороне «Жироны». В конце концов, «Реал» когда-нибудь вернется на первое место — а вот «Жирона» надолго там задержится вряд ли.

Захарян не выйдет против «Атлетика»

Одно из самых горячих и самобытных дерби Европы — баскское. В обеих командах нет и почти никогда не было обилия звезд, зато на протяжении десятилетий и «Атлетик», и «Реал Сосьедад» гарантируют зрелище. Особенно сейчас, когда команды возглавляют интересные спецы Вальверде и Альгуасиль. Да и с турнирной точки зрения матч интересный — «Атлетик» идет на четвертой строчке, «Сосьедад» отстает на два балла и располагается на шестой. Российскому зрителю, конечно, куда интереснее было бы увидеть в горниле этого противостояния Арсена Захаряна, но наш полузащитник пропускает дерби из-за последствий коронавируса, что уже подтвердили в клубе.

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«Монако» без Головина против «Марселя»

Не увидим мы на этих выходных и другого нашего статусного легионера — Головин дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек и пропустит игру с «Марселем». Жалко, ведь Александр набрал хорошую форму и на старте сезона забил уже дважды. Но состав у «Монако» в этом сезоне явно позволяет рассчитывать на успех с «Марселем». Тем более играть предстоит дома.

«Милан» с новым стадионом против «Лацио»

У «Милана» налаживается жизнь — команда воспряла духом после досадной ничьи с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов и уже обыграла двух соперников по серии А. Но самое главное — в клубе объявили о проекте нового стадиона на 70 тысяч мест. После постройки — больше никакого соседства с «Интером». Но вообще у «Милана» полный порядок и с игровой точки зрения — пять побед в шести матчах и вторая строчка в таблице, идущим на первом месте нерадзурри команда Пиоли уступает лишь по дополнительным показателям. Да и вообще команда демонстрирует интересный привлекательный футбол, а новички пришлись как нельзя кстати. У «Лацио» же сезон не задался — всего семь очков и 14-е место в таблице. Но вывеска все равно притягательная, пропускать не рекомендуется.

«Бавария» против «Лейпцига» — будет ли месть за Суперкубок?

Нынешний сезон для мюнхенцев начался с позорного разгрома от «Лейпцига» — «быки» в Суперкубке забили «Баварии» три безответных мяча и забрали трофей. Но с тех пор прошло уже больше месяца, чемпионы Германии собрались, встроили в игру Харри Кейна (англичанин забил 8 мячей в бундеслиге и ЛЧ) и готовы к мести. Самое интересное, что «Лейпциг» тоже в шикарной форме и только побеждает в последних шести матчах, так что встреча будет огненной.

Депрессия «Ювентуса»

«За последнее время наша команда превратилась из конкурентов «Интера» в борьбе за скудетто в неудачников», — это слова Массимилиано Аллегри, тренера «Ювентуса». Он произнес их после победы над «Лечче», которую туринцы выстрадали после разгромного поражения от «Сассуоло». Дух команды явно в упадке, а тут еще и «Аталанта» на пути — Гасперини несколько раз за последние годы уже отбирал очки у «Ювентуса». Погрузит ли ворчливый тренер бьянконери на моральное дно (а он имеет шансы даже выкинуть их из топ-4) — интрига тура в Италии.

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Миранчук неоднократно поражал ворота «Ювентуса», поэтому его опыт точно пригодится команде в ближайшем матче. На то, что Алексей и его «Аталанта» победят туринцев, в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить за 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех гостей — за 2.80 (35%).