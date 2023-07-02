Ади Хюттер в ближайшее время возглавит «Монако»

Тренер Ади Хюттер в ближайшее время возглавит «Монако», сообщает L`Equipe.

По данным источника, официальное подписание контракта ожидается в понедельник, 3 июля.

53-летний австриец в сезоне-2021/22 возглавлял «Боруссию» Менхенгладбах. Ранее он работал в «Айнтрахте», «Янг Бойз» и «Зальцбурге».

«Монако» 4 июня на официальном сайте сообщил, что Филипп Клеман покинул пост главного тренера команды. Клуб (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон.