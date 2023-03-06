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Сегодня, 14:30

Рами — о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Я думаю, что пока слишком рано для этого»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами высказался о возможном получении нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе капитанской повязки в национальной команде.

«Он может быть одним из претендентов, но я думаю, что пока слишком рано для этого. Почему рано? Потому что она не должна давить на него, а когда вы носите капитанскую повязку на руке, люди и партнерами по команде начинают смотреть на вас иначе», — приводит слова Рами Telefoot.

Должность капитана в сборной Франции стала свободной после того, как вратарь Уго Лльорис завершил карьеру в национальной команде. Мбаппе является одним из фаворитов на этот пост.

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.

Адиль Рами
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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