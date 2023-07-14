Агент Головина рассказал о подготовке игрока к новому сезону

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал подготовку российского футболиста к новому сезону.

«У Александра все хорошо, он готовится к новому сезону. Скоро поедет в Англию на сбор с «Монако». У Головина контракт с «Монако», остальное решает руководство клуба», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Команда по итогам прошедшего сезона заняла шестое место в лиге 1, набрав 65 очков.