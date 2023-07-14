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Сегодня, 11:03

«Монако» не стал отстранять Бен Йеддера после обвинения в изнасиловании

Мария Гусева
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«Монако» не стал исключать из состава нападающего и капитана Виссама Бен Йеддера после обвинения в сексуальном насилии, сообщает L`Equipe.

Ранее появилась информация, что на 32-летнего француза подали заявление две девушки в возрасте 19 и 20 лет. Они обвиняют футболиста и его младшего брата в сексуальном насилии на вечеринке.

В апреле 2023 года Бен Йеддер получил условный срок за неуплату налогов.

Бен Йеддер выступает за «Монако» с 2019 года. В прошедшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром монегасков, на его счету 25 мячей и 7 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

Виссам Бен Йеддер
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