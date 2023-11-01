Агент Головина считает, что футболист приносит пользу сборной России

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об отсутствии россиянина в тройке финалистов на звание «Спортсмена года».

— Расстроены ли вы, что Александр не попал в тройку претендентов на звание «Спортсмена года»?

— Нет, мы не расстроены, — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

— Получается, что в России не оценили успехи Александра?

— Я уверен, что оценили всех достойных соискателей приза.

— Может, Головину нужен переход в более статусный клуб, чтобы в следующем году его заметили?

— Александр сейчас играет в «Монако», приносит пользу клубу и сборной России.

Финалистами Национальной спортивной премии в категории «Спортсмен года» стали боксер Муслим Гаджимагомедов, пловец Климент Колесников и фристайлист Максим Буров. Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце, которая пройдет 30 ноября.