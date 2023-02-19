0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

19 февраля, 23:11

Агент Доннаруммы: «СМИ называют его лучшим в мире, а через минуту — занозой в заднице»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Рафаэла Пимента ответила на критику в адрес игрока.

«Он был игроком турнира на Евро-2020. Не просто лучшим вратарем, но и лучший игроком. Это серьезное достижение. СМИ могут говорить противоположные вещи, когда речь заходит о нем. Сначала его называют «лучшим в мире», а через минуту — «занозой в заднице». В какой-то момент это должно прекратиться», — приводит слова агента Telefoot.

Доннарумма в текущем сезоне сыграл в составе «ПСЖ» 33 матча во всех турнирах, пропустил 33 гола и 11 встреч отстоял на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
МО РФ сообщило подробности о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Глава МИД Италии сообщил об отсутствии пророссийской пропаганды в СМИ
Мюнхенскую конференцию по безопасности завершили словами о Путине
Поляки возмутились гуляющим с нацистской символикой беженцам с Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига 1: «ПСЖ» обыграл «Лилль», «Монако» победил «Брест» и другие матчи 24-го тура