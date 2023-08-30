«Аль-Араби» заплатит «ПСЖ» за Верратти 45 миллионов евро

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время может стать игроком катарского «Аль-Араби», сообщает Transfer News Live.

По данным источника, клубы близки к заключению соглашения о трансфере 30-летнего игрока. «ПСЖ» получит за итальянца 45 миллионов евро плюс бонусы. Как только футболист даст окончательный ответ, трансфер состоится.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В этом сезоне он не провел ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.