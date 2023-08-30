Президент «Лилля» заявил, что клуб не делал предложений по Денисову: «Нет интереса к игроку»

Президент «Лилля» заявил, что клуб не делал предложений «Спартаку» по Денисову

Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что французский клуб сделал предложение «Спартаку» о переходе защитника Даниила Денисова.

«Абсолютная ложь! У нас не было никаких контактов, мы не делали предложений. Нет интереса к игроку», — сказал Летан «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что «Лилль» предложил «Спартаку» 11 миллионов евро за трансфер 20-летнего полузащитника.

Денисов находится в структуре «Спартака» с 2019 года. За основную команду красно-белых он дебютировал в 2021 году. Всего футболист провел 57 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.