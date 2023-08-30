Нападающий «Арсенала» Балогун прошел медосмотр для перехода в «Монако»

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун завершает переход в «Монако», сообщает Daily Mail.

По данным источника, 22-летний футболист прошел медицинское обследование во Франции. Сумма его трансфера — 38 миллионов фунтов (44 миллиона евро).

В прошедшем сезоне Балогун выступал на правах аренды за «Реймс». Он провел 39 матчей за команду, забил 22 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.