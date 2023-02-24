«Аль-Наср» связался с Серхио Рамосом насчет трансфера

24 февраля, 23:51
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» хочет подписать защитника Серхио Рамоса, утверждает Marca.
Руководство клуба из Саудовской Аравии уже связалось с окружением 36-летнего защитника и сообщило о желании подписать его.
Экс-капитану «Реала» и сборной Испании комфортно в «ПСЖ», но он не знает, продлят ли парижане контракт, истекающий этим летом.
В этом сезоне испанец провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
23 февраля Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.