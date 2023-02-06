Алдонин назвал возможный переход в «Боруссию» хорошим вызовом для Головина

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину со стороны Дортмундской «Боруссии».

«Это хороший вызов для него. В «Монако» Головин провел уже достаточно большой отрезок времени. И в принципе «Боруссия» очень хороший вариант продолжения карьеры для него. Новый опыт, новая страна и очень хорошая команда», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.