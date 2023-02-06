Чанов считает, что Головин подойдет под стиль бундеслиги

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию о возможном переходе российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Головину надо самому решать переходить в дортмундскую «Боруссию» или нет. Немецкий чемпионат предпочтительнее французского. Если Александр хочет попробовать свои силы в Германии, то почему бы и не перейти. «Боруссия» — статусная команда», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он отметил, что Головин подходит под стиль бундеслиги.

«Да, конечно. Он не боится борьбы, техники хватает. Сам играл в Германии на закате карьеры и знаю, что там превалирует желание бороться, надо быстро мыслить на поле и должно быть хорошее физическое состояние. У Головина всего этого достаточно», — добавил специалист.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.