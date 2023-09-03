Головин: «В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Лансом» в матче 4-го тура лиги 1 против «Ланса» (3:0).

Российский полузащитник Александр Головин, который вышел на игру в стартовом составе «Монако», отличился на 36-й минуте. Это первый гол 27-летнего россиянина в сезоне.

«Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. В принципе в этой игре все сложилось так, как и планировали. Хорошо что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счете. Это всегда придает уверенности. Приятно, что организованно и дисциплинированно действовали в обороне. Это тоже важно после трех пропущенных мячей в прошлом туре. В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера. Первое место в таблице после 4-х туров? Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет. Все главные матчи впереди, сыграно слишком мало и говорить о том кто на каком месте находится преждевременно», — сказал Головин «СЭ».

После этого матча «Монако» поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1, в активе команды — 10 очков. «Ланс» занимает предпоследнее, 17-е, место, набрав 1 очко.

В 5-м туре чемпионата Франции красно-белые сыграют против «Лорьяна», а «Ланс» — против «Меца».