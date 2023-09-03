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Сегодня, 10:04

Головин: «В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Лансом» в матче 4-го тура лиги 1 против «Ланса» (3:0).

Российский полузащитник Александр Головин, который вышел на игру в стартовом составе «Монако», отличился на 36-й минуте. Это первый гол 27-летнего россиянина в сезоне.

«Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. В принципе в этой игре все сложилось так, как и планировали. Хорошо что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счете. Это всегда придает уверенности. Приятно, что организованно и дисциплинированно действовали в обороне. Это тоже важно после трех пропущенных мячей в прошлом туре. В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера. Первое место в таблице после 4-х туров? Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет. Все главные матчи впереди, сыграно слишком мало и говорить о том кто на каком месте находится преждевременно», — сказал Головин «СЭ».

После этого матча «Монако» поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1, в активе команды — 10 очков. «Ланс» занимает предпоследнее, 17-е, место, набрав 1 очко.

В 5-м туре чемпионата Франции красно-белые сыграют против «Лорьяна», а «Ланс» — против «Меца».

Александр Головин
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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