Головин: «В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера»

Сегодня, 10:04
Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Лансом» в матче 4-го тура лиги 1 против «Ланса» (3:0).
Российский полузащитник Александр Головин, который вышел на игру в стартовом составе «Монако», отличился на 36-й минуте. Это первый гол 27-летнего россиянина в сезоне.
«Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. В принципе в этой игре все сложилось так, как и планировали. Хорошо что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счете. Это всегда придает уверенности. Приятно, что организованно и дисциплинированно действовали в обороне. Это тоже важно после трех пропущенных мячей в прошлом туре. В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнера. Первое место в таблице после 4-х туров? Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет. Все главные матчи впереди, сыграно слишком мало и говорить о том кто на каком месте находится преждевременно», — сказал Головин «СЭ».
После этого матча «Монако» поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1, в активе команды — 10 очков. «Ланс» занимает предпоследнее, 17-е, место, набрав 1 очко.
В 5-м туре чемпионата Франции красно-белые сыграют против «Лорьяна», а «Ланс» — против «Меца».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
3
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
4
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
5
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|0 : 0
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|3 : 0
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -