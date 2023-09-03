Коло-Муани прокомментировал переход в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани рассказал, почему решил перейти в команду. Он стал игроком парижского клуба 2 сентября.

«Очень приятно вернуться к истокам. Меня очень привлек проект клуба. Теперь мне не терпится начать тренироваться и играть в этих цветах», — цитирует Коло-Муани официальный сайт парижан.

Ранее сообщалось, что трансфер французского форварда обойдется «ПСЖ» в 90 миллионов евро.

Коло-Муани в 2022 году перешел из «Нанта» в «Айнтрахт». С тех пор он сыграл в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 17 голевых передач. Также он стал игроком сборной Франции, за которую дебютировал 22 сентября 2022 года.