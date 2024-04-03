Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:53

Мостовой: «По уровню игры Головин проходил бы в старт «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру российского полузащитника Александра Головина за «Монако» в этом сезоне.

«Прогресс Головина связан с его возрастном. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет — идеальный возраст для полузащитника. Тем более, что Саша уже давно играет во Франции и привык ко всему. Смог бы Головин усилить «ПСЖ»? Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт «ПСЖ», но слабо верится в такой переход», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 27-летний Головин забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 24 матчах чемпионата Франции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-po-urovnyu-igry-golovin-prohodil-by-v-start-pszh/
Александр Головин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женщина-арбитр Фраппар получила от L'Equipe единицу за судейство в полуфинале Кубка Франции