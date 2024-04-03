Мостовой: «По уровню игры Головин проходил бы в старт «ПСЖ»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру российского полузащитника Александра Головина за «Монако» в этом сезоне.

«Прогресс Головина связан с его возрастном. Сейчас он уже где-то действует на опыте, избегая лишних действий на поле, брака. 27 лет — идеальный возраст для полузащитника. Тем более, что Саша уже давно играет во Франции и привык ко всему. Смог бы Головин усилить «ПСЖ»? Думаю, по уровню игры Саша проходил бы в старт «ПСЖ», но слабо верится в такой переход», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 27-летний Головин забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 24 матчах чемпионата Франции.