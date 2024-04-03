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Франция

Сегодня, 10:22

Головин вошел в тройку самых дорогих игроков с постсоветского пространства

Сергей Разин
корреспондент
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в рейтинге самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства по версии Transfermarkt.

Стоимость 27-летнего россиянина составляет 30 миллионов евро. На втором месте украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко (42 миллиона евро), лидирует грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро).

Также в список вошли молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук (5 миллионов евро), армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (18) и узбекистанский хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (5).

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Метца&raquo;. «Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Александр Головин
Александр Зинченко
Хвича Кварацхелия
ФК Монако
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