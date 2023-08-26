Алексис Санчес: «Я всегда хотел остаться в «Марселе», но это зависело не только от меня»

Форвард Алексис Санчес прокомментировал свой уход из «Марселя».

«Мне не остается ничего, кроме как поблагодарить клуб, его медицинскую команду, персонал и всю команду. Со своими партнерами я поделился очень хорошими моментами. Спасибо, что поддерживали меня, и простите, что оказывал на вас давление в каждом матче и на каждой тренировке. Большое спасибо всей публике Марселя, которая всегда тепло поддерживала меня в хорошие, и в плохие времена. Я прекрасно провел время и у меня остались об этом очень приятные воспоминания.

Я также хотел бы внести ясность в некоторые темы и сказать, что со своей стороны я всегда хотел остаться в «Марселе». Это то, чего я всегда хотел, но это зависело не только от меня. На этот раз руководство сделало другой выбор, но я его уважаю», — приводит слова Санчеса Footmercato.

В сезоне-2022/23 чилиец сыграл 44 матча за «Марсель» и забил 18 мячей во всех турнирах. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.