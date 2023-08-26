Алексис Санчес: «Я всегда хотел остаться в «Марселе», но это зависело не только от меня»

Сегодня, 10:55
Форвард Алексис Санчес прокомментировал свой уход из «Марселя».
«Мне не остается ничего, кроме как поблагодарить клуб, его медицинскую команду, персонал и всю команду. Со своими партнерами я поделился очень хорошими моментами. Спасибо, что поддерживали меня, и простите, что оказывал на вас давление в каждом матче и на каждой тренировке. Большое спасибо всей публике Марселя, которая всегда тепло поддерживала меня в хорошие, и в плохие времена. Я прекрасно провел время и у меня остались об этом очень приятные воспоминания.
Я также хотел бы внести ясность в некоторые темы и сказать, что со своей стороны я всегда хотел остаться в «Марселе». Это то, чего я всегда хотел, но это зависело не только от меня. На этот раз руководство сделало другой выбор, но я его уважаю», — приводит слова Санчеса Footmercato.
В сезоне-2022/23 чилиец сыграл 44 матча за «Марсель» и забил 18 мячей во всех турнирах. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Брест
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
4
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
7
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
9
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Ланс
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|- : -
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|- : -
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -