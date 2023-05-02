«Айнтрахт» провел первые переговоры с «ПСЖ» по 17-летнему Битшиабу

Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу может продолжить карьеру в «Айнтрахте», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, немецкий клуб провел первые переговоры о потенциальном трансфере. Отмечается, что «ПСЖ» хочет продлить контракт с защитником, но в обратном случае потребует за него не менее 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 17-летний защитник провел 10 матчей за команду в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с парижанами истекает летом следующего года.