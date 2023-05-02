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Сегодня, 16:25

«Айнтрахт» провел первые переговоры с «ПСЖ» по 17-летнему Битшиабу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу может продолжить карьеру в «Айнтрахте», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, немецкий клуб провел первые переговоры о потенциальном трансфере. Отмечается, что «ПСЖ» хочет продлить контракт с защитником, но в обратном случае потребует за него не менее 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 17-летний защитник провел 10 матчей за команду в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с парижанами истекает летом следующего года.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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