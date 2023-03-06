Матюиди: «Мбаппе сегодня — это мировая звезда. Его ждут на всех стадионах»

Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Блез Матюиди высказался о форварде парижан Килиане Мбаппе.

«Сегодня он мировая звезда. Его ждут на всех стадионах. Он получил признание. Вот и все, он представляет собой футбол сегодняшнего и завтрашнего дня», — приводит слова Матюиди Telefoot.

Мбаппе забил 201-й мяч за клуб в матче 26-го тура лиги 1 с «Нантом» (4:2). Он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», опередив Эдинсона Кавани (200 голов).

Мбаппе выступает за парижан с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 7 результативных передач.