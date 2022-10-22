Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:54

Бразильский защитник «Монако» Кайю Энрике готов к вызову в сборную Испании

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Монако» Кайю Энрике признался, что хочет сыграть на чемпионате мира-2022.

«Решение принимает тренер сборной, и я это уважаю. Снова сыграть за сборную Бразилии было бы здорово. До начала чемпионата мира осталось совсем немного, и я знаю, что будет нелегко. Мне нужно продолжать играть за «Монако» так, как я играю сейчас, чтобы быть готовым, если все сложится в мою пользу. Я не переживаю на этот счет. Также есть возможность проявить себя и в составе сборной Испании», — цитирует пресс-служба клуба Кайю.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BB/
Футбол
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Защитник «Монако» Кайю Энрике хочет добиться победы над «Лиллем»