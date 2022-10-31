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Сегодня, 16:36

Буффону грустно видеть Наваса на скамейке запасных

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Бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон выразил слова поддержки своему сменщику во французской команде Кейлору Навасу.

«ПСЖ»? Это был один из лучших опытов в моей жизни. Смогут ли они выиграть Лигу чемпионов? Никто не может сказать, что это будет решающий сезон для этого. Без сомнения, «ПСЖ» — один из фаворитов турнира. Кейлор Навас? Он, должно быть, страдает. Мне очень грустно видеть его систематически на скамейке запасных", — приводит слова Буффона AFP.

35-летний костариканец присоеденился к «ПСЖ» в 2019 году. В нынешнем сезоне голкипер еще ни разу не появлялся на поле.

Джанлуиджи Буффон
Кейлор Навас
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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