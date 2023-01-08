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Сегодня, 10:50

Бывший полузащитник «ПСЖ» Мбами скончался в возрасте 40 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Камеруна Модест Мбами скончался в возрасте 40 лет после сердечного приступа, сообщает пресс-служба французского клуба.

«ПСЖ» выражает соболезнования семье и близким Модеста", — говорится в заявлении пресс-службы французской команды.

Мбами выступал в составе «ПСЖ» с 2003 по 2006 год и дважды выиграл Кубок Франции (2004, 2006). Он также выступал за французский «Седан», «Олимпик Марсель», «Гавр», испанскую «Альмерию», китайский «Далянь Аэрбин», саудовский «Аль-Иттихад» и колумбийский «Мильонариос».

За сборную Камеруна футболист провел 37 матчей и забил три гола. В составе камерунской национальной команды он стал олимпийским чемпионом в 2000 году.

В 2016 году полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры игрока и работал с молодыми футболистами в Камеруне, после чего вернулся во Францию.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/modeste-mbami-nous-a-quittes-paris-saint-germain-hommage-deuil-2023
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