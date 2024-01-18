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Сегодня, 15:07

Деменко объяснил, почему Мбаппе уйдет из «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко высказался о ситуации французского нападающего Килиана Мбаппе, который в данный момент выбирает между продлением контракта с «Пари Сен-Жермен» и переходом в мадридский «Реал» или другой гранд мирового футбола.

«Очень сложный выбор. Думаю, дело тут, однозначно, не в деньгах — это обеспеченные люди с достаточно большим именем. Тут важно, что Мбаппе хочет внутри: он хочет завоевывать кубки, хочет того, что, наверное, не получается у «ПСЖ». Он многократный чемпион своей страны, чемпион мира, достаточно много чего выиграл, но Лигу чемпионов — не получается. Мы сейчас много читаем, что в «Реале» не все будут рады его видеть. Это могут быть слухи, но тут важно, хочет ли его пригласить Карло Анчелотти. Если хочет, то тут вопрос только в самом футболисте. Конечно, он хочет что-то поменять, а прийти в «королевский клуб»... Команда всегда показывает результаты, что бы ни происходило. Помним, когда ушел Криштиану Роналду, говорили о кризисе, а «Реал» все равно остался сильной командой и выиграл Лигу чемпионов», — приводит слова Деменко «Газеты.Ru».

Ранее журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Футболист, по его словам, готовится стать игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/18/22136437.shtml?updated
Килиан Мбаппе
Максим Деменко
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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