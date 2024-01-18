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Франция

Сегодня, 07:33

«Лион» готов продать Ловрена

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» не планирует удерживать в составе защитника Деяна Ловрена в случае поступления интересного предложения, утверждает Foot Mercato.

Игрок сборной Хорватии перешел во французский клуб из «Зенита» в январе 2023 года. За российскую команду он выступал с 2020 года.

Действующий контракт 34-летнего хорвата с «Лионом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Ловрен сыграл в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Деян Ловрен
Футбол
ФК Лион
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