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Сегодня, 01:12

Деменко: «Мбаппе не сделает чемпионат Франции привлекательным настолько, чтобы конкурировать с АПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», чтобы повысить свой статус.

«Абсолютно согласен, что Мбаппе хочет поменять команду из-за статуса, что очень влияет. В Лиге 1 и в «ПСЖ» он теряет позиции по сравнению с тем же Джудом Беллингемом из «Реала» или Эрлином Холанном из «Манчестер Сити», а чемпионат Франции он не сделает привлекательным настолько, чтобы конкурировать с АПЛ или испанской ла лигой», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. В этом сезоне 25-летний француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/18/22142257.shtml?updated
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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