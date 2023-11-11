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Дер Закарян: «Нет сожалений после ничьей с «Ниццей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монпелье» Мишель Дер Закарян прокомментировал ничью с «Ниццей» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции.

«Есть ли сожаление? Нет, у нас был хороший матч с тактической точки зрения. Мы очень хорошо защищались, старались также хорошо атаковать. В первом тайме было несколько навесов, пусть и не очень качественных. Акор Адамс был немного недоволен. Он хорошо пробил, но мяч попал в штангу. Во второй половине также был его удар головой. Но также есть много положительных моментов. Соперники не доставили нам большие трудности только потому, что мы хорошо защищались», — цитирует L'Equipe Дер Закаряна.

«Ницца» с 26 очками лидирует в турнирной таблице. «Монпелье» набрал 12 очков и занимает 12-е место.

10&nbsp;ноября. Монпелье&nbsp;&mdash; Ницца&nbsp;&mdash; 0:0. «Ницца» сыграла вничью с «Монпелье» — «орлята» идут без поражений после 12 туров лиги 1
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ФК Монпелье
ФК Ницца
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