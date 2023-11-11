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Франция

Сегодня, 03:11

Жуниньо может вернуться в «Лион»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский владелец «Лиона» Джон Текстор хочет вернуть в клуб экс-полузащитника Жуниньо, чтобы сделать его своим специальным советником, сообщает L'Equipe.
По информации источника, Текстор стремится окружить себя людьми, заслуживающими доверия. В последние дни он много разговаривал с бразильцем.

Жуниньо — одна из величайших легенд «Лиона». Он играл за «ткачей» с 2001 по 2009 год, а с 2019 по 2021 год был спортивным директором.

После 11 туров «Лион» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 4 очка.

Футбол
ФК Лион
Жуниньо Пернамбукано
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