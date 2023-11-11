Фариоли — о ничьей с «Монпелье»: «Я не сожалею ни о результате, ни об игре»

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли прокомментировал ничью с «Монпелье» (0:0) в 12-м туре чемпионата Франции.

«Я не сожалею ни о результате, ни об игре. Мы знали, что играем с очень сильной командой, которая в определенных обстоятельствах может быть очень опасной. Позволили сопернику создать очень мало моментов. Нам не удалось лишь точности в атаках.

Я доволен игрой Буанани, который заслужил игровое время. Я выбрал Хефрена Тюрама в качестве защитника, потому что у него есть все качества, чтобы играть все роли в полузащите. Он взял на себя эту ответственность с большим энтузиазмом. Мы прояснили все ситуации. Он провел невероятный матч", — цитирует L'Equipe Фариоли.

«Ницца» с 26 очками лидирует в турнирной таблице. «Монпелье» набрал 12 очков и занимает 12-е место.