Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 02:27

Фариоли — о ничьей с «Монпелье»: «Я не сожалею ни о результате, ни об игре»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли прокомментировал ничью с «Монпелье» (0:0) в 12-м туре чемпионата Франции.

«Я не сожалею ни о результате, ни об игре. Мы знали, что играем с очень сильной командой, которая в определенных обстоятельствах может быть очень опасной. Позволили сопернику создать очень мало моментов. Нам не удалось лишь точности в атаках.

Я доволен игрой Буанани, который заслужил игровое время. Я выбрал Хефрена Тюрама в качестве защитника, потому что у него есть все качества, чтобы играть все роли в полузащите. Он взял на себя эту ответственность с большим энтузиазмом. Мы прояснили все ситуации. Он провел невероятный матч", — цитирует L'Equipe Фариоли.

«Ницца» с 26 очками лидирует в турнирной таблице. «Монпелье» набрал 12 очков и занимает 12-е место.

10&nbsp;ноября. Монпелье&nbsp;&mdash; Ницца&nbsp;&mdash; 0:0. «Ницца» сыграла вничью с «Монпелье» — «орлята» идут без поражений после 12 туров лиги 1
Футбол
ФК Монпелье
ФК Ницца
0
Читайте также
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ницца» сыграла вничью с «Монпелье» — «орлята» идут без поражений после 12 туров лиги 1

Дер Закарян: «Нет сожалений после ничьей с «Ниццей»