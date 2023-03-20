Дешам рассказал, сможет ли Меньян стать основным голкипером сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о перспективах голкипера «Милана» Мика Меньяна в качестве основного вратаря национальной команды.

«Мик как вратарь обладает всем, что нам нужно. Для этого у него есть интеллект и характер. Все зависит от него, он должен оставаться таким же, какой он есть сейчас, учитывая все те требования, которые он предъявляет сам себе», — приводит слова Дешама Telefoot.

Последним капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис. 36-летний вратарь завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2022 в Катаре.

27-летний Меньян сыграл за «Милан» 14 матчей в текущем сезоне. Большую часть игр он пропустил из-за травмы.