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Сегодня, 08:50

Дешам — о матче против Нидерландов: «Проблемы у соперника не отменяют того, что сделала Франция»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в отборочном матче к Евро-2024 против Нидерландов (4:0).

«Мы отлично вернулись после чемпионата мира, даже если у этой сборной Нидерландов были некоторые проблемы. Это не отменяет того, что мы сделали, атмосферы и того, мы не забили гол в конце. Это очень хорошо. Важно побеждать дома, но впереди еще одна игра. У нас мало времени на восстановление», — сказал главный тренер сборной Франции в эфире TF1.

В следующем матче Франция на выезде сыграет с Ирландией 27 марта. Нидерланды дома проведут матч против Гибралтара также 27 марта.

Дидье Дешам
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