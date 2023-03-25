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Сегодня, 08:45

Вейналдум — о поражении от Франции: «Мы позволяли играть им так, как они хотят»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Нидерландов Жорджиньо Вейналдум высказался о поражении своей команды в отборочном матче к Евро-2024 против Франции (0:4).

«Мы позволили сопернику забить и сами осложнили себе жизнь. Когда пропускаешь через какие-то полторы минуты, это не очень хорошо. У нас были моменты в первом тайме, однако мы позволили французам играть так, как им хотелось», — приводит слова Фенулдума пресс-служба УЕФА.

В следующем матче Нидерланды дома проведут матч против Гибралтара 27 марта. Франция на выезде сыграет с Ирландией 27 марта.

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