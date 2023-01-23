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Сегодня, 22:20

Дом футболиста «Марселя» Сеада Колашинаца ограбили, когда в нем находились его жена и дочь

Иван Шитик
Корреспондент
Сеад Колашинац.
Фото Global Look Press
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Дом защитника «Марселя» Сеада Колашинаца был ограблен. Причем в этот момент в доме находились жена и дочь футболиста, сообщает 20 Minutes.

Инцидент произошел 20 января, когда «Марсель» обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

Члены семьи не подвергались физическому насилию, но они получили «моральные травмы». Сообщается, что с тех пор 29-летний босниец настаивал на том, чтобы обеспечить безопасность своей семьи как можно скорее. Сумма ущерба неизвестна.

Отмечается, что Колашинац в данный момент ведет переговоры о продлении контракта с «Марселем», который истекает предстоящим летом.

Сеад Колашинац
ФК Марсель
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