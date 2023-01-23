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Франция

23 января, 23:31

«ПСЖ» намерен подписать Шкриньяра летом в качестве свободного агента

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» намерен подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра летом в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

Парижский клуб не планирует покупать 27-летнего словака в зимнее трансферное окно. Тем не менее, «ПСЖ» уже предложил Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что защитник уже дал принципиальное согласие на переезд во Францию.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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