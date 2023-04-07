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Сегодня, 01:36

Дюгарри: «Мбаппе, остановись! Играй в футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристоф Дюгарри.
Фото Global Look Press
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Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе за реакцию на промо-ролик парижского клуба к программе по обновлению абонементов на следующий сезон. В видео из игроков был только Мбаппе, что ему не понравилось.

«Меня тошнит от всех этих восприимчивых игроков. Его ставят в центр маркетинга. Клуб должен был предупредить его, хорошо, но как вы думаете, стоит ли писать сообщение в социальных сетях, чтобы поругаться со своим клубом? Вы же можете позвонить своему руководству и разобраться внутри.

Это не круто. Я думаю, что подход Мбаппе к делу неправильный. Парень, который сделал это промо, несет ли он ответственность за ошибки «ПСЖ»? Вы думаете, что стоит свалить проблемы «ПСЖ» на парня, который сделал рекламу? Даже сообщения Килиана я не понимаю. Пусть он остановится! Пусть все остановятся со своим эго! Они проигрывают матчи один за другим! Пусть играют на поле, пусть показывают, чего они стоят. У них сумасшедшие зарплаты. Он хочет позаботиться обо всем на свете! Маркетинг, коммуникация, он выбирает спортивного директора, он выбирает игроков, с которыми хочет играть. Остановись! Играй в футбол», — приводит RMC слова Дюггари.

 
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Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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