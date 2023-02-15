0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 13:49

Джо Коул: «Я еще не встречал такого игрока, как Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул рассказал, кого считает величайшим игроком в истории футбола.

«Споры о лучшем футболисте мира будут вечны. Однако, по моему мнению, Месси положил конец эти разговорам, потому что выиграл абсолютно все. Он наконец-то справился на чемпионате мира. Я еще не встречал такого игрока, как Лео. Для меня он является величайшим в истории. Сравниться с ним может только Пеле. Месси превзошел и Роналду, и Марадону», — передает слова Коула Daily Mail.

Месси вместе со сборной Аргентины победил на ЧМ-2022. В решающем матче «альбиселесте» одолели Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). На этом турнире Лионель Месси забил семь голов и сделал три результативные передачи. Он был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

Джо Коул
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
1
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамос о продлении контракта с «ПСЖ»: «Мы обсудим это летом»

Гол Головина признан лучшим голом января в чемпионате Франции