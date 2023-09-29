Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством

Сегодня, 13:12
Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством.
По информации французских СМИ, футболист в настоящий момент стоит на мосту неподалеку от Ниццы.
На месте работают пожарные, полиция и психолог, которые пытаются убедить Бека-Бека не прыгать с моста. Шоссе было перекрыто.
Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».
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