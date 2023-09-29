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Сегодня, 13:12

Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством

Алина Савинова
Алексис Бека-Бека.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством.

По информации французских СМИ, футболист в настоящий момент стоит на мосту неподалеку от Ниццы.

На месте работают пожарные, полиция и психолог, которые пытаются убедить Бека-Бека не прыгать с моста. Шоссе было перекрыто.

Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».

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Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/en-direct-ogc-nice-un-joueur-menace-de-se-suicider-grosse-inquietude-au-gym_LN-202309290394.html
Футбол
Алексис Бека-Бека
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