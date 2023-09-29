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Сегодня, 14:24

Спасатели увели Бека-Бека с края моста в Ницце, жизни футболиста ничего не угрожает

Алина Савинова
Алексис Бека-Бека.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Психологам удалось отговорить бывшего полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека от совершения самоубийства. Футболист находится в безопасности, сообщает блогер Маттейс Пог.

Ранее стало известно, что Бека-Бека намеревался спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Отмечалось, что причиной его срыва могли стать проблемы в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи.

Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».

Футбол
Алексис Бека-Бека
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Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством