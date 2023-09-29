Спасатели увели Бека-Бека с края моста в Ницце, жизни футболиста ничего не угрожает

Психологам удалось отговорить бывшего полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека от совершения самоубийства. Футболист находится в безопасности, сообщает блогер Маттейс Пог.

Ранее стало известно, что Бека-Бека намеревался спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Отмечалось, что причиной его срыва могли стать проблемы в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи.

Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».