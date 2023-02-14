0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:45

Абидаль: «Головин помогает «Монако» добиваться результатов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-защитник «Монако» Эрик Абидаль высказался о выступлении за клуб российского полузащитника Александра Головина.

«Конечно, я знаю его очень хорошо. В первую очередь, Саша — один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. «Монако» — важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в «Монако» и помогает команде добиваться результатов», — приводит слова Абидаля Metaratings.ru.

26-летний Головин в текущем сезоне лиги 1 забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 22 матчах. Соглашение полузащитника с «Монако» рассчитано до июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Головин
Эрик Абидаль
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?
Трусова не стала отвечать на вопрос о нейтральном статусе для российских спортсменов
Стали известны подробности о состоянии Костомарова после ампутации кистей рук
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Российские и украинские футболисты подрались в отеле в Турции
СМИ узнали о несогласии кредиторов на отсрочку выплаты долга «Нафтогаза»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фредерик Антонетти стал главным тренером «Страсбура»