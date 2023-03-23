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Эмилиано Мартинес: «Месси — лучший футболист в истории. Всему «ПСЖ» нужно у него поучиться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что весь состав «ПСЖ» может многому научится от форварда Лионеля Месси.

«Да, Месси, безусловно, лучший игрок в истории футбола. Так что у него учится каждый, не только Мбаппе. Даже Неймар и все остальные игроки в ПСЖ будут учиться у Месси», — приводит слова Мартинеса Goal.

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре. Это мировое первенство стало пятым для 35-летнего футболиста, что является повторением рекорда. Также Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира (26).

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Эмилиано Мартинес
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