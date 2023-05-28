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Гальтье: «Катастрофа — это когда «ПСЖ» не выигрывает лигу 1. Стать чемпионом — достижение»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился впечатлениями от победы в чемпионате Франции.

«У нас успешный сезон на национальном уровне. Мы чемпионы. Катастрофические сезоны — это когда «ПСЖ» не выигрывает чемпионат. Хотя это и так очевидно, стать чемпионом — это достижение. Дважды «ПСЖ» этого не добивался, это были очень, очень тяжелые сезоны. А мы выиграли Лигу 1 и Суперкубок Франции.

Были периоды, когда мы не побеждали, особенно во второй части сезона, и этому есть объяснение. Мы все спокойно и внимательно проанализируем — именно так анализировать и нужно", — приводит слова Гальтье в эфире Canal+.

«ПСЖ» оформил досрочное чемпионство в лиге 1, набрав 85 очков. Вторым идет «Ланс» с 81 очком за тур до конца чемпионата.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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